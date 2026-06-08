폐수소차 핵심 부품서 희토류 캔다

기후에너지환경부가 4년간 약 400억원을 투입해 폐차한 수소자동차의 핵심 부품을 희토류 자원 등으로 재탄생시킨다.

기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 폐수소자동차를 해체하고 핵심부품을 재사용·재활용하기 위한 국가 연구개발(R&D) 사업을 6월부터 본격 착수한다고 8일 밝혔다.

정부세종청사 내 기후에너지환경부 청사 현판. 연합뉴스

이번 사업은 친환경자동차 보급 확대에 따라 향후 발생이 증가할 것으로 예상되는 폐수소자동차를 안전하게 해체하고, 수소저장용기·연료전지·구동모터 등 고부가가치 핵심부품을 다시 활용할 수 있는 순환이용 체계를 구축하기 위해 추진된다.

기후부는 2026년부터 2029년까지 총 408억 원의 재원을 투입해 △잔류수소 안전 제거 및 핵심부품 해체 △수소저장용기·연료전지 재사용 발전시스템 개발 △폐구동모터 영구자석 회수 및 친환경 고순도 희토류 소재화 등 3대 분야 기술개발을 추진한다.

먼저 수소저장용기에 남아 있는 잔류수소를 안전하게 제거하고, 수소자동차에 장착된 연료전지 스택, 수소저장용기, 구동모터 등 주요 핵심부품의 재사용·재활용 가능 여부 등 상태 확인을 위한 성능평가 기술을 개발한다.

또 수명이 남아 있는 연료전지 스택과 수소저장용기는 건설현장, 도서지역, 선박 등에서 전기 발전시스템으로 활용할 수 있도록 재사용 기술개발과 실증을 지원한다.

수소자동차는 고압 수소저장용기 등 특수한 부품을 포함하고 있어 폐차 단계에서 안전한 해체와 전문적인 재사용·재활용 기술이 요구된다. 특히 연료전지 스택(Stack), 구동모터 등 수소자동차의 핵심부품은 재사용 가치가 높고 희토류, 백금 등 핵심광물이 다량 포함돼 있어 폐차 이후의 순환이용 기반을 선제적으로 마련할 필요가 있다.

아울러 복잡한 구조로 인해 분리가 어려웠던 수소차 또는 전기차 구동모터 내 희토 영구자석을 자동으로 해체·분리하고, 회수된 영구자석으로부터 희토류를 고순도로 재활용할 수 있는 친환경 기술을 개발한다.

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