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추경호 대구시장 당선인, 민선 9기 인수위 공식 출범…“모든 시민이 미래 열 파트너”

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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경제 관료 출신인 추경호 대구시장 당선인이 ‘소통∙실무∙현장’을 기치로 내걸고 민선 9기 대구시장직 인수위원회를 공식 출범시켰다.

추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 대구=연합뉴스
추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 대구=연합뉴스

추 당선인은 8일 오후 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 인수위 현판식을 가진 뒤 인수위원들에게 위촉장을 수여하며 본격적인 시정 인수에 돌입했다. 이어진 기자간담회에서 그는 ‘소통형∙실무형∙현장형 인수위’ 운영 원칙을 천명했다. 그는 특히 지지 여부와 관계없이 모든 시민과 소통하겠다는 점을 강력히 강조했다. 대구∙경북통합신공항 건설과 시 조직개편 등 지역의 굵직한 주요 현안에 대해서는 속도 조절과 함께 충분한 검토를 거쳐 최적의 방안을 추진하겠다는 신중한 입장을 밝혔다.

 

추 당선인은 선거 과정에서의 갈등을 봉합하고 통합의 시정을 펼치겠다는 의지도 명확히 했다. 그는 “나를 지지한 사람들만 선별해 소통하겠다는 생각은 전혀 없다”며 “지지 여부를 떠나 대구 현안을 함께 고민해야 할 파트너로 생각하면서 만나고 소통하겠다”고 말했다. 이어 “시민 모두를 대구 현안 해결과 대구의 미래를 열어가야 할 주인이고 파트너로 생각하면서 소통하겠다”고 덧붙였다.

추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 한동엽 인수위원에게 위촉장을 수여하고 있다. 인수위 제공
추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 한동엽 인수위원에게 위촉장을 수여하고 있다. 인수위 제공

시정 파악에도 속도를 내고 있다. 추 당선인은 “오늘 사무실을 정하고 업무보고를 받기 시작했다”며 “밀도 있는 시정 파악을 위해 현안에 따라 같은 주제에 대해 여러 번 보고를 받으며 꼼꼼히 챙기겠다”고 설명했다. 지역 최대 현안인 통합신공항 건설에 대해서는 국가 책임론을 재확인했다. 추 당선인은 “통합신공항 건설은 국가 주도로 해야 한다는 입장에 변함이 없다”며 “구체적인 추진 방식은 현재 진행 상황을 충분히 보고받은 뒤 최적의 방안을 찾아가겠다. 이 과정에서 지역 국회의원들의 의견도 폭넓게 수렴하겠다”고 거듭 강조했다.

 

경제부시장 인선 등 향후 시정 인사 방향에 대해 철저한 보안 원칙을 천명했다. 최근 정국을 뒤흔든 비상계엄 관련 사법리스크와 관련해서는 법과 원칙에 따른 정면 돌파 의지를 피력했다. 추 당선인은 “법과 원칙에 따라 당당하게 필요한 부분은 소명하고 이겨내겠다”고 답하며 시정 운영에 차질이 없을 것임을 강조했다.

 

추 당선인은 기자간담회를 마친 뒤 곧바로 달성군에 위치한 박근혜 전 대통령의 사저를 찾아 예방길에 나섰다. 추 당선인은 박 전 대통령 예방 배경에 대해 “당선된 뒤 많은 분께 문자와 전화로 감사의 뜻을 전했다”고 운을 뗐다.이어 “박 전 대통령께서는 전직 대통령이시고 현재 대구에 계신다. 특히 선거 과정에서 성원도 해주신 만큼, 전화나 문자보다는 직접 찾아뵙고 감사 인사를 드리는 게 도리라고 판단해 예방하게 됐다”고 설명했다.

추경호 대구시장 당선인과 곽대훈 인수위원장이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 현판식을 하고 있다. 인수위 제공
추경호 대구시장 당선인과 곽대훈 인수위원장이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 현판식을 하고 있다. 인수위 제공

정치권에선 추 당선인의 이번 예방을 두고 대구∙경북 전통 지지층을 결집하고, 민선 9기 시정 출범을 앞두고 지역 원로에게 예우를 갖추기 위한 행보로 해석하고 있다.

 

한편, 추 당선인은 이번 인수위원회를 구성하며 불필요한 형식과 절차를 과감히 걷어냈다. 역대 대구시장 인수위 중 가장 작은 규모인 ‘소수정예’로 조직을 꾸린 것이 특징이다. 곽대훈 2∙28기념사업회 회장(전 국회의원)이 인수위원장을 맡았으며, 실무위원은 단 5명만 선임됐다.

 

거창한 위원회 대신 철저히 효율성을 극대화한 조직으로 시정 공백 없는 정권 인수를 마치겠다는 구상이다. 인수위는 당선인과 함께 각 분야 전문가, 시민단체, 경제계 등과 간담회를 하거나 현장방문을 통해 각계의 목소리를 듣는다.


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