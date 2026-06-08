‘김부장 이야기’ 함재현, 넷플릭스 1위 ‘참교육’서 불량 학생으로 변신

배우 함재현이 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 불량 학생 캐릭터를 소화하며 악역 변신에 성공했다.

배우 함재현. 높은엔터테인먼트

최근 전편 공개된 ‘참교육’에서 함재현은 2회 에피소드에 등장하는 구운하이텍고등학교 전기과 학생으로 극의 긴장감을 높였다.

그는 첫 등장부터 범상치 않은 분위기를 드러냈다. 수업 도중 상의를 벗고 교사에게 자신의 문신 디자인을 그려달라고 요구하는 장면을 비롯해 교사의 지시를 무시한 채 자동차과 학생들과 몸싸움을 벌이는 모습까지 교내 불량 학생의 면모를 사실감 있게 표현했다.

특히 그는 단순히 반항적인 학생에 머무르지 않고 캐릭터의 변화 과정까지 자연스럽게 그려냈다는 평가가 전해진다. 극 중 교권보호국 감독관 나화진(김무열 분)의 특별 지도를 받은 그는 점차 달라지는 모습을 설득력 있게 표현하며 극의 몰입도를 높였다.

배우 함재현이 ‘참교육’서 불량 학생 캐릭터를 소화했다. 넷플릭스

작품은 교권 침해와 교육 현장의 각종 문제에 대응하기 위해 설립된 교권보호국의 활동을 중심으로 이야기가 펼쳐지는 작품이다. 학생과 교사, 학부모 사이에서 발생하는 다양한 갈등을 다루며 통쾌한 전개를 선보였다.

‘참교육’은 공개 하루 만에 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 톱 10 시리즈’ 1위를 달성한 것으로 전해진다.

앞서 함재현은 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 자유로운 성격의 3인방 가운데 애쉬 역을 맡았다.

이번 작품에서는 이전과는 또 다른 분위기의 캐릭터를 소화하며 연기 폭을 넓혔다. 불량 학생이라는 강렬한 역할을 통해 새로운 모습을 보여준 만큼 향후 작품 활동에서도 어떤 변신을 이어갈지 주목받고 있다.

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