서울숲에서 즐기는 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

8일 서울 성동구 서울숲 야외무대에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 밀양백중놀이가 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲 야외무대에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 밀양백중놀이가 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 국립청년연희단의 길놀이 공연이 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 국립청년연희단의 길놀이 공연이 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲 야외무대에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 국립청년연희단의 공연이 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲 야외무대에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 국립청년연희단의 단원이 외국인 관람객의 호응을 유도하고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

8일 서울 성동구 서울숲에서 개막한 '2026 대한민국 전통연희축제 - 뛸판, 놀판, 살판'에서 국립청년연희단 공연이 열리고 있다. 전통공연예술진흥재단이 주최·주관하는 이번 축제는 국악주간을 맞아 마련됐고 축제 기간에는 충청·경상·전라 등 전국 각지의 전통연희와 창작연희 공연이 이어지며, 청소년부터 청년, 원로 연희자들까지 다양한 세대의 예술인들이 무대에 오른다.

개막일인 8일에는 국립청년연희단 공연을 시작으로 밀양백중놀이보존회와 동래학춤보존회가 무대를 꾸민다. 이어 청소년 연희단과 농악보존회, 봉산탈춤보존회, 대한민국농악연합회 등도 차례로 관객들을 만날 예정이다.

둘째날인 9일에는 '용인전통연희원 청소년연희단'과 '천안방축골농악보존회 청소년연희단'이 경기·충청 지역의 특색있는 연희를 선보인다. 이어 '청배연희단'이 전통과 현대를 넘나드는 무대를 선보인다.

10일 전국 농악의 정수를 선보이는 '대한민국농악연합회' 공연을 필두로, 젊은 소리꾼 '남상동&송자연'의 각색 판소리와, 실력 있는 줄타기로 차세대 기예를 이끄는 줄광대 '남창동'이 속한 '예인집단 아재'의 공연까지 다채롭게 펼쳐진다.

11일 봉산탈춤의 원형을 계승해 온 '봉산탈춤보존회'와 재치있는 재담으로 관객을 사로잡는 '연희집단 The 광대'가 차례로 무대에 오를 예정이다.

12일에는 '호남여성농악보존회'가 호남 지역 농악의 향취를 전하고, 창작연희팀 '션븨SunB'가 스트릿 음악과 전통연희가 어우러진 무대로 축제의 대미를 장식한다.

공연 외에도 한지 탈 만들기, 국궁 체험 등 전통문화를 직접 경험할 수 있는 프로그램이 마련된다. 마지막 날에는 친환경 비눗방울 놀이와 대나무 물총 놀이 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 행사도 진행된다.

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