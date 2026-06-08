'양악수술' 박경혜 "치아 문제로 음식 잘라 먹는 습관 생겨"

배우 박경혜가 햄버거를 잘라 먹는 이유를 밝혔다.
7일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '싱크대 하부장과 방충망 보수! 그리고 열받은 경혜의 두피 케어'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 박경혜는 집수리를 마친 뒤 저녁 식사로 스테이크와 파스타를 주문했다.
배달 음식이 도착하자 박경혜는 "호화스러운 저녁 시작"이라며 설레는 모습을 보였다.
이어 스테이크를 자르며 "화장실 청소 편에서 햄버거를 잘라 먹는 걸 보고 이야기가 많았다"고 운을 뗐다.
그는 "저는 항상 햄버거를 잘라 먹는다. 치아가 안 좋고, 치열이 맞지 않았을 때 치과 치료를 정말 많이 받았다"고 설명했다.
그러면서 "한쪽을 치료하면 반대편으로 먹을 수 있었고, 반대편을 치료하면 또 다른 쪽에 문제가 생겨 음식을 한쪽으로만 씹었다"고 했다.
이어 "그때부터 자연스럽게 음식을 잘게 잘라 먹는 습관이 생겼다. 지금은 치열이 잘 맞는데도 계속 음식을 잘라 먹게 된다"고 털어놨다.
박경혜는 지난 2017년 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 치아 부정교합으로 양악수술을 했다고 밝힌 바 있다.
당시 그는 "의사로부터 이 상태가 지속되면 젊은 나이에 틀니를 사용할 수도 있다는 이야기를 듣고 수술을 결심했다"며 "수술 비용만 3000만원이 들었다"고 전했다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지