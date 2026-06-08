제주 수소차 민간 보급 시작… 대당 3950만원 ‘반값 보조’

제주에서 수소승용차를 사는 도민은 한 대당 3950만원의 구매 지원금을 받는다. 차량 가격의 반값으로 전국에서 가장 높은 수준이다.

제주도는 온실가스 감축과 수송 분야 탈탄소화를 앞당기기 위해 ‘2026년 수소전기자동차 민간보급’ 사업을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

올해 보급 물량은 국내 유일의 수소전기승용차 디 올 뉴넥쏘 79대다. 구매 지원금은 대당 3950만원으로, 국비 2250만원과 도비 1700만원으로 구성된다.

현대차 디 올 뉴 넥쏘. 현대차 제공

79대 가운데 8대는 우선순위 물량으로 배정된다. 우선순위 대상은 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 국가유공자, 다자녀 가구, 생애 최초 차량 구매자, 미세먼지 개선 효과가 큰 차량 구매자(택시·경유차를 수소차로 대체 구매)다.

수소차 이용자의 경제적 부담을 덜기 위해 충전 요금 인하와 충전 시설 확대도 함께 추진한다.

현재 1kg 당 1만 5000원으로 공급되고 있는 수소충전요금은 정부 그린수소 판매지원금을 활용해 수소승용차 이용자들에게 공급단가를 최대한 낮춰 나갈 예정이다. 수소차 연비는 ㎞당 120원으로 115원 수준인 하이브리드 차량과의 격차가 사실상 해소된다.

현대차 넥쏘는 1회 충전 시 최대 주행거리가 720㎞다.

충전소도 늘린다. 현재 운영 중인 함덕 그린수소 충전소 1곳에 더해 2027년까지 서귀포와 번영로 등 모두 4곳으로 확충한다. 전용 앱(하이케어)을 통한 사전 예약제도 계속 운영한다.

제주시 조천읍 함덕리 수소 충전소. 제주도 제공

신청 대상은 접수일 기준 제주도에 3개월 이상 거주한 만 18세 이상 도민과 제주에 사업장을 둔 기업·법인·공공기관 등이다.

신청 기간은 8일부터 7월 6일까지다. 현대자동차 대리점을 방문해 구매 계약을 맺고 신청서를 작성하면, 대리점이 제주도에 구매보조금 지원을 신청한다.

대상자는 7월 10일 전자 추첨으로 선정한다. 자격 부여 절차를 거쳐 차량이 출고 또는 등록되면 보조금을 받을 수 있다.

수소차를 사면 보조금 외에 세제 혜택과 유지관리 지원도 받는다.

개별소비세(최대 400만원)와 취득세(최대 140만원)가 감면되고, 공영주차장 주차요금 50% 감면 등 부가 혜택도 주어진다. 전용 부품은 10년 또는 16만㎞까지 보증되며, 조천읍 하이테크센터 등에서 전문 정비를 받을 수 있다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “수소차는 배기가스 없이 물만 배출하며, 미세먼지를 정화하는 ‘달리는 공기청정기’ 역할을 한다”며 “전국 최고 수준의 지원과 충전 인프라 확충으로 도민들이 친환경 이동수단을 더 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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