한푼두푼 모은 용돈 중증장애인센터에 기부한 충주 쌍둥이형제

충북 충주시의 중학생 쌍둥이 형제가 초등학생 때부터 아껴 모은 용돈을 중증장애인을 위해 기부해 눈길을 끈다.



8일 충주시에 따르면 탄금중학교 2학년 유도일·유도균 쌍둥이 형제는 충주장애인자립생활센터에 100만원을 기부했다.

충주장애인자립생활센터 제공

아버지가 장애를 앓고 있다는 형제는 평소 누군가에게 힘이 되고 싶다는 마음을 품어왔다고 한다.



그러던 중 충주장애인자립생활센터에서 봉사활동을 하게 된 것이 기부를 결심하는 계기가 됐다.



형제는 "열심히 모은 용돈이 누군가에게 힘이 된다고 생각하니 정말 기쁘다"며 "이웃과 나누는 삶의 기쁨을 알게 해준 부모님께 감사드린다"고 말했다.



기부금은 이 센터가 운영 중인 중증장애인 거주시설 '자립홈'의 가전제품 구매에 사용될 예정이다.



센터 관계자는 "소중한 용돈을 아껴 장애인 자립에 관심을 두고 실천으로 옮긴 형제의 마음이 대견하고 자랑스럽다"며 "형제가 기부한 가전제품은 중증장애인들이 쾌적하고 편리한 환경에서 일상생활을 할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것 같다"고 말했다.

<연합>

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