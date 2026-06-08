티파니 영, SM에 서운함 토로…"13년 있었는데 주차비 받더라"

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 전 소속사 SM엔터테인먼트에 서운함을 드러냈다.

8일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 티파니 영이 게스트로 출연했다.

이날 박명수는 한 청취자의 사연을 전하며 "옛날에 SM 주차비를 받았다고 서운했다던데 기억나냐"고 물었다.

티파니 영은 "그럼요. 주차비 서운했다. SM에 13년을 있었다"고 말했다.

이에 박명수가 "건물 세운 거 아니냐. 티파니 때문에"라고 하자 티파니 영은 "소녀시대와 함께"라고 덧붙였다.

그러면서 "소녀시대 15주년 프로젝트 때 들어갔는데, 연습 끝나고 가는데 주차비 결제하시면 된다고 하더라, 제 얼굴을 아시는데도 '잠시만요'라고 하셨다"고 당시 상황을 전했다.

이를 들은 박명수는 "그럼 고소하셔야 한다. 저는 출입증 없어도 제 얼굴 보고 문 열어주신다"고 농담해 유쾌한 분위기를 자아냈다.

티파니 영은 SM엔터테인먼트에서 소녀시대 활동을 했으며, 올해 4월 배우 활동에 전념하기 위해 새 소속사 PMG 코리아'로 이적했다.

<뉴시스>

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