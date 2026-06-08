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與 "당대표 선출 전당대회 8월 17일 개최…권역별 순회경선"

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"지선 평가위, 내외부 인사 균형되게 구성"

더불어민주당은 8월 17일 당 대표를 선출하는 전당대회를 열기로 했다.

조승래 사무총장은 8일 국회에서 기자간담회를 열어 "최고위원회에서 정기 전당원대회를 8월 중 하되 가장 이른 시일인 8월 17일 진행하기로 공감대가 만들어졌다"고 밝혔다.

더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 연합뉴스
더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 연합뉴스

조 사무총장은 "당헌 부칙 개정을 통해서 기간을 다소 여유롭게 하는 게 필요하다"며 "이번 주 수요일 최고위 회의와 목요일 당무위, 다음 주 중앙위원회를 통해 전대 시기, 절차에 대한 제도 정비를 완료할 것"이라고 설명했다.

이어 "전당대회준비위원회와 선거관리위원회 구성되고 당 대표 후보자와 최고위원 후보자에 대한 후보 등록을 받을 것"이라며 "당 대표는 4인 이상일 경우 예비경선을 거쳐 본경선을 하고, 권역별 순회 경선을 통해 대표와 최고위원을 선출하기로 했다"고 덧붙였다.

전당대회 당 대표 선거에는 정청래 대표가 연임에 도전할 것으로 보이는 가운데 김민석 국무총리와 송영길 전 대표 등이 후보군으로 거론된다.

민주당은 이날 최고위에서 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 평가위원회 설치도 의결했다.

조 사무총장은 "평가위는 내·외부 인사로 균형되게 구성하고, 위원장은 공동으로 한다"며 "구체적 인선은 수요일까지 한다"고 밝혔다.

그는 "공식 기구를 통해 선거에 대한 체계적이고 종합적인 평가를 할 것"이라며 "우리 당에 엄중한 현실에 대해 평가하고 앞으로 당 기조, 전략, 방향을 세우는 데 큰 참고가 되도록 하겠다"고 말했다.

조 사무총장은 "선거가 다 끝났는데 여전히 당 경선 과정에 대해 근거 없는 주장을 하면서 당 지도부를 자꾸 흔들어대는 시도가 있는 것 같아서 매우 안타깝다"며 "정치적 소신과 판단에 따라 정치적 공격을 할 수 있어도 가공의 팩트를 들이대면서 비난하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.

그는 지방선거 후보 경선에서 탈락한 김영록 전남지사가 이날 라디오에 출연해 경선에 문제가 있었다고 주장한 데 대해 "경선에 심각한 문제가 있었던 것처럼 이야기하면서 지도부와 대표에게 정치적 공격을 하고 있다"며 "경선 과정에 발생했던 ARS 응답 누락은 기술·실무적인 문제로 파악됐고, 즉시 보완했다"고 반박했다.

<연합>


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