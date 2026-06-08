與 "당대표 선출 전당대회 8월 17일 개최…권역별 순회경선"

더불어민주당은 8월 17일 당 대표를 선출하는 전당대회를 열기로 했다.



조승래 사무총장은 8일 국회에서 기자간담회를 열어 "최고위원회에서 정기 전당원대회를 8월 중 하되 가장 이른 시일인 8월 17일 진행하기로 공감대가 만들어졌다"고 밝혔다.

더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 연합뉴스

조 사무총장은 "당헌 부칙 개정을 통해서 기간을 다소 여유롭게 하는 게 필요하다"며 "이번 주 수요일 최고위 회의와 목요일 당무위, 다음 주 중앙위원회를 통해 전대 시기, 절차에 대한 제도 정비를 완료할 것"이라고 설명했다.



이어 "전당대회준비위원회와 선거관리위원회 구성되고 당 대표 후보자와 최고위원 후보자에 대한 후보 등록을 받을 것"이라며 "당 대표는 4인 이상일 경우 예비경선을 거쳐 본경선을 하고, 권역별 순회 경선을 통해 대표와 최고위원을 선출하기로 했다"고 덧붙였다.



전당대회 당 대표 선거에는 정청래 대표가 연임에 도전할 것으로 보이는 가운데 김민석 국무총리와 송영길 전 대표 등이 후보군으로 거론된다.



민주당은 이날 최고위에서 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 평가위원회 설치도 의결했다.



조 사무총장은 "평가위는 내·외부 인사로 균형되게 구성하고, 위원장은 공동으로 한다"며 "구체적 인선은 수요일까지 한다"고 밝혔다.



그는 "공식 기구를 통해 선거에 대한 체계적이고 종합적인 평가를 할 것"이라며 "우리 당에 엄중한 현실에 대해 평가하고 앞으로 당 기조, 전략, 방향을 세우는 데 큰 참고가 되도록 하겠다"고 말했다.



조 사무총장은 "선거가 다 끝났는데 여전히 당 경선 과정에 대해 근거 없는 주장을 하면서 당 지도부를 자꾸 흔들어대는 시도가 있는 것 같아서 매우 안타깝다"며 "정치적 소신과 판단에 따라 정치적 공격을 할 수 있어도 가공의 팩트를 들이대면서 비난하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.



그는 지방선거 후보 경선에서 탈락한 김영록 전남지사가 이날 라디오에 출연해 경선에 문제가 있었다고 주장한 데 대해 "경선에 심각한 문제가 있었던 것처럼 이야기하면서 지도부와 대표에게 정치적 공격을 하고 있다"며 "경선 과정에 발생했던 ARS 응답 누락은 기술·실무적인 문제로 파악됐고, 즉시 보완했다"고 반박했다.

<연합>

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