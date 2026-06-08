“먹고 찍고 즐기고”…구미 ‘달달한 낭만야시장’으로 모여라

구미 달달한 낭만야시장을 오는 12~27일 경북 구미 새마을중앙시장에서 만날 수 있다.

8일 구미시에 따르면 낭만야시장은 먹거리와 체험, 공연, 포토존을 결합한 야간 문화 축제다. 매주 금·토요일 모두 6차례에 걸쳐 운영한다. 이어 7월 3~18일은 인동시장으로 장소를 옮겨 같은 방식으로 여섯차례 추가 진행한다.

낭만야시장은 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체류형 문화공간으로 채운다. 행사장에는 삼겹김치말이와 케밥, 꿔바로우, 쌀국수, 우리밀 빵 등 21개 먹거리 매대가 들어선다.

구미밀가리로 만든 오색국수를 비롯해 패브릭 소품과 액세서리 등 지역 특산품과 수공예품을 판매하는 12개 프리마켓 부스도 빼놓을 수 없다.

체험 프로그램도 풍성하다. 쿠키 만들기와 캐리커처 등 8개 체험부스를 골라 즐길 수 있다. 친환경 보자기 포장가방 만들기와 독도사랑 테라리움 만들기 등이 대표적이다. 행사장 곳곳에는 포토부스와 미러 포토존, 아치형 구조물을 설치해 방문객들이 추억을 남기고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유할 수 있다.

가수 윤수현과 황태자의 축하공연도 눈 여겨 볼만 하다. 버스킹 공연과 랜덤플레이댄스, EDM DJ 공연, 풍선아트, 구미호걸 달달달 게임 등 다양한 참여형 콘텐츠가 관광객을 기다리고 있다.

올해는 전국가요제를 야시장과 연계해 운영한다. 구미를 전국에 알리고 관광객 유입을 확대해 전통시장과 지역 상권에 활력을 불어넣는다는 계획이다.

김장호 시장은 “낭만야시장이 전통시장에 활력을 더하고 지역 상인들에게 새로운 기회를 제공하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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