부친상 뒤 마주한 ‘10억대’ 채무…강예원, 눈물의 상담

배우 강예원이 부친상을 겪은 뒤 예상치 못한 채무 문제와 마주한 사연이 공개된다.

지난 7일 공개된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 예고 영상에서 눈물을 보인 배우 강예원. SBS Entertainment

지난 7일 공개된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 예고 영상에는 강예원의 일상이 담겨 시청자들의 관심을 모았다. 영상 초반에는 특유의 솔직하고 털털한 매력이 드러나며 밝은 분위기가 이어졌지만, 후반부로 갈수록 무거운 이야기가 전개되며 시선을 집중시켰다.

예고편 속 강예원은 모닝루틴을 보내며 21년 지기로 알려진 룸메이트와 외모에 대한 대화를 나누며 웃음을 자아냈다. 그의 절친은 “21년 동안 본 외모 중에 제일 완성도가 있다”고 말하는 등 친분을 드러냈다. 이에 강예원은 친구에게 장난하는 등 유쾌한 분위기를 형성했다.

그러나 장면이 전환되면서 분위기는 크게 달라졌다. 화면은 “도와주세요”로 시작해 한 법률 전문가를 찾아 상속과 관련된 상담을 진행하는 강예원의 모습이 담겼다. 그 과정에서 부친이 남긴 채무 규모에 대한 설명을 듣게 됐다.

상담을 맡은 변호사는 고인이 된 부친 명의의 빚을 설명했다. 그는 현재 파악된 채무 규모가 약 10억 원에서 11억 원 정도에 이르는 것으로 보인다고 밝혔다.

예상보다 큰 규모의 채무 이야기를 들은 강예원은 충격을 감추지 못했다. 그는 “당장 5월에 갚아야 하냐”고 물었고, 부친의 병원 치료 과정에서 발생한 비용을 언급하다가 “부채가 더 생길 수도 있다”는 전문가의 말에 결국 눈물을 보이며 안타까움을 자아냈다.

갑작스럽게 가족을 떠나보낸 슬픔이 채 가시기도 전에 상속 문제까지 마주하게 된 강예원의 모습은 예고편만으로도 많은 이들의 관심을 모으고 있다.

이번 방송에서는 강예원이 어떤 방식으로 상황을 받아들이고 문제 해결을 위해 나설지, 또 법률 상담 과정에서 어떤 이야기가 추가로 공개될지 관심이 집중된다.

한편 강예원의 부친상 이후 상속 관련 고민과 채무 문제를 둘러싼 이야기는 오는 14일 프로그램 ‘미운 우리 새끼’를 통해 공개될 예정이다.

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