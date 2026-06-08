젠슨 황이 뜯은 'HBM칩' 과자, 삼겹살 회동 후 매출 8배 증가

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정 중 나눠준 편의점 과자 매출이 급증하는 등 유통업계에서 이른바 '젠슨 황 열풍'이 불고 있다.



8일 세븐일레븐에 따르면, 자체브랜드(PB) 상품인 '세븐셀렉트 허니바나나맛 HBM칩'의 6∼7일 매출은 1주일 전 같은 날 대비 약 8배(704%) 증가했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK 회장이 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 HBM 칩과 치킨을 나눠주고 있다. 연합뉴스

앞서 황 CEO는 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장과 '삼겹살 회동'을 한 이후 시민들에게 이 과자를 선물하고 즉석에서 봉지를 뜯어 과자를 먹었다.



과자는 SK그룹 측이 이번 모임을 기념해 준비한 것으로 알려졌다.



세븐셀렉트 허니바나나맛 HBM칩은 세븐일레븐이 SK하이닉스와 협업해 출시한 제품으로 '허니(Honey) 바나나(Banana) 맛(Mat) 과자(Chips)'의 약자에서 따왔다.



글로벌 시장을 선도하는 인공지능(AI)용 메모리 HBM과 반도체를 의미하는 칩을 중의적으로 표현했다.



온라인 검색량도 급증했다. 세븐일레븐 모바일 앱에서 이 과자를 검색한 횟수는 지난 6∼7일 기준 전주 같은 날 대비 160배 증가했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지