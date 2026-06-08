‘조기 노화’로 속여…브라질 37세 女, 12세 행세하며 상습 사기

브라질에서 37세 여성이 자신을 학대 피해를 입은 12세 자폐 아동으로 속여 한 가족의 입양 절차까지 진행하다가 적발되는 황당한 사건이 벌어졌다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 브라질 산타카타리나주 조인빌 경찰은 최근 아만다 마리아 소우자 지 올리베이라(37)를 사기 혐의로 조사하고 있다. 그는 ‘가브리엘라’ 또는 ‘가브리엘레’라는 이름을 사용하며 자신을 12세 소녀라고 속인 것으로 파악됐다.

올리베이라는 교회를 찾아 “북부 파라주에서 학대를 피해 도망쳤다”고 주장하며 도움을 요청했다. 그는 자신이 가정폭력 피해자이자 자폐 스펙트럼 장애를 가진 미성년자라고 설명했고, 이를 믿은 교회 관계자들과 신도들은 지원에 나섰다.

뉴욕포스트 캡처

이후 한 부부가 그를 보호하기 시작했고, 올리베이라는 약 14개월 동안 이 가족과 함께 생활했다. 가족은 그를 실제 학대 피해 아동으로 믿고 생활비와 의료비를 지원했으며 정식 입양 절차까지 추진한 것으로 알려졌다. 심지어 12번째 생일을 축하하기 위한 생일파티도 준비했던 것으로 전해졌다.

수사당국에 따르면 올리베이라는 어린아이처럼 보이기 위해 다양한 행동을 연출했다. 젖병으로 음료를 마시고 공갈젖꼭지를 사용하는가 하면 애착 담요를 끌어안고 잠을 자거나 밤마다 불안 증세를 보이는 모습을 보였다. 평소 말투와 행동 역시 어린아이처럼 꾸며 주변 사람들로 하여금 자신을 실제 아동으로 믿게 만들었다.

일부에서는 성인처럼 보이는 외모를 의심하기도 했다. 그러나 그는 “어린 시절 학대와 강제 호르몬 치료를 받아 조기 노화가 왔다”고 설명하며 의혹을 피해온 것으로 알려졌다.

그러나 입양 절차가 진행되는 과정에서 가족의 한 친척이 올리베이라가 자신의 신상 정보를 명확히 밝히지 않는 점을 수상하게 여겼고, 과거 유사 사례들을 인터넷에서 발견해 경찰에 신고했다. 조사 결과 그는 실제 37세 성인이었으며 브라질 여러 지역에서 비슷한 수법을 반복해온 것으로 드러났다.

경찰은 올리베이라가 최소 7개 주에서 가족과 교회 등을 상대로 유사한 사기 행각을 벌인 정황을 확인한 것으로 전해졌다. 현재 올리베이라는 범행을 일부 인정한 상태로 조인빌 여성교도소에 수감돼 있다. 법원은 변호인 측 요청에 따라 정신감정을 허가했다.

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