경북문화관광공사, 창립 51주년 기념식 개최 “포스트 에이펙, 새로운 100년 비상 다짐”

경북문화관광공사는 5일 오전 공사 1층 대회의장에서 임직원 100여명이 참석한 가운데 '창립 51주년 및 지방공기업 설립 14주년 기념식'을 성황리에 개최했다고 8일 밝혔다.

이날 행사는 대한민국 관광 반세기를 이끌어온 공사의 역사를 되돌아보고, 성공적으로 치러낸 2025 에이펙 정상회의 및2026 PATA(아시아태평양관광협회) 연차총회의 성과를 바탕으로 새로운 100년의 도약을 다짐하기 위해 마련됐다.

경북문화관광공사 창립 51주년 기념식을 맞아 공사 임직원 등이 기념촬영을 하고 있다. 공사 제공

기념식은 모범사원 및 대외기관 표창 수여, 특별 다큐멘터리 상영, 사장 인사 및 노조위원장 축사 등의 순으로 진행됐다.

특히, 자체 제작한 다큐멘터리 ‘육부촌 1979’가 상영돼 참석자들로부터 눈길을 끌었다.

이 영상은 대한민국 관광컨벤션 산업의 산 역사인 육부촌(공사 사옥)의 가치를 재조명하고, 과거 선배들이 땀 흘려 일궈낸 50년의 유·무형 자산을 되돌아보기 위해 기획됐다.

경북문화관광공사 창립 51주년 기념식에 참여한 김남일 사장 및 전희찬 노조위원장 등이 케익커팅식을 하고 있다.

이날 진행된 표창 수여식에서는 공사 발전에 기여한 내·외부 유공자들에 대한 포상이 이뤄졌다. 대외기관 부문에서는 iM뱅크 홍보부가 사장 표창 수상의 영예를 안았다. iM뱅크는 문화 전문 사외보인 ‘향토와 문화’ 발간 30주년을 맞아 지역 문화의 가치를 널리 알리는 데 앞장서 왔다는 평가다. 특히 지난 겨울호에서는 '관광도시 경주' 편을 기획해 지역의 숨은 매력을 심층적으로 조명함으로써, 경북 지역의 관광 활성화에 크게 기여한 공로를 인정받았다.

김남일 사장은 기념사를 통해 “에이펙 정상회의와 PATA 연차총회라는 대규모 국제 행사를 성공적으로 치러낸 저력은 공사의 가장 큰 자산”이라며 “앞으로 신성장 동력 확보(New Growth), ESG 경영고도화(ESG & Excellence), 고객 가치혁신(eXperience), 관광 유산 창출(Tourism Legacy) 등 ‘NEXT’ 4대핵심 전략을 강력히 추진해 진정한 글로벌 관광 공기업으로 거듭나자”고 강조했다.

또 “드넓은 대지를 거침없이 달리는 적토마처럼, 우리 모두 한마음 한뜻으로 뭉쳐 경북 관광의 새로운 100년을 향해 두려움 없이 전진하자”고 덧붙였다.

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