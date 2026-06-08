에어프레미아, ‘썸머 블랙프라이데이’ 진행

에어프레미아가 여름 휴가철을 맞아 인천 출발 전 노선을 대상으로 ‘썸머 블랙프라이데이’ 프로모션을 연다.

8일 에어프레미아에 따르면 이날부터 21일까지 인천 출발 9개 노선을 대상으로 이코노미 클래스와 와이드 프리미엄 클래스 특가 항공권을 판매하고 행사 기간 중 평일 오전 10시에는 초특가 항공권을 추가 오픈한다.

미주 노선의 왕복 총액 운임(유류할증료 및 공항세 포함)은 이코노미 클래스 기준 LA 123만8500원,뉴욕 125만7100원,샌프란시스코 127만8500원,호놀룰루 109만2500원,워싱턴D.C. 151만7100원부터다.

와이드 프리미엄 클래스는 LA 203만8500원,뉴욕 221만7100원,샌프란시스코 193만8500원,호놀룰루 159만2500원,워싱턴D.C. 290만7100원부터 판매된다.

탑승 기간은 LA·뉴욕·샌프란시스코 노선이 내년 4월30일까지다.호놀룰루와 워싱턴D.C. 노선은 내년 2월28일까지다.

아시아 노선은 이코노미 클래스 기준 다낭 36만4000원, 홍콩 36만1900원, 나리타 24만8500원, 방콕 47만3100원부터 판매된다. 와이드 프리미엄 클래스는 다낭 54만4000원, 홍콩 46만1900원, 나리타 40만4500원, 방콕 75만9100원부터 판매된다.

탑승 기간은 내년 3월27일까지다. 7월14일까지 운항 예정인 다낭 노선의 경우 해당 운항 기간 내에서만 이용할 수 있다.

또 에어프레미아는 많은 고객들에게 특가 구매 기회를 제공하기 위해 행사 기간 중 평일 오전 10시마다 초특가 항공권을 추가 오픈할 예정이다.

특가 운임 좌석이 조기 소진되더라도 할인 혜택은 계속 제공된다. 할인코드 ‘SUMBLK25’를 입력하면 항공운임의 최대 25%를 할인받을 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “여름 성수기를 앞두고 고객들의 여행 부담을 덜기 위해 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 운임과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

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