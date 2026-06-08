李대통령 "주가, 아직도 저평가돼…주가상승, 환율 오르는 이유"

이재명 대통령은 8일 주식시장과 관련해 "주가가 생각보다 빨리 올라왔다. 하지만 아직도 저는 약간 저평가됐다고 생각한다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 취임 1주년 기자회견에서 코스피 8,000포인트 돌파 성과와 관련한 질문에 "지금 (회견장에) 들어오면서 보니 (코스피) 8,000이 깨졌더라. 8,000이 깨졌으니 대폭락이 왔다고 누가 이야기 할 수도 있지만 (취임 이전의 수치인) 2,700에 비하면 엄청 올라온 것"이라고 언급하며 이같이 말했다.

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'이 생중계되고 있다. 2026.06.08. bluesoda@newsis.com

8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'이 생중계되고 있다.

그러면서 "주식시장은 진폭이 좀 크긴 하지만 진동이 있기 마련"이라면서 "맨날 오를 수만은 없고 맨날 내릴 수만도 없다. 적정한 가격 균형점을 찾아가는 과정으로, 상황은 끊임없이 변한다"고 설명했다.



이 대통령은 대선 공약으로 코스피 5,000 달성을 제시했던 것과 관련해 "한 2∼3년 정도 지난 다음에 (달성할 것으로) 기대하고 자신이 있었는데 6개월 만에 이렇게 돼버렸다"면서, 상승 이유를 두고 "신뢰 때문인 것 같다"고 진단했다.



이어 "새로운 상황을 만든 게 아니고 비정상의 정상화 과정 때문"이라며 "'이게 정상화되는구나'하는 확신이 드는 순간 2∼3년 기다릴 이유가 없는 것"이라고 짚었다.



이 대통령은 "정상을 찾아가는 용수철처럼, 우리나라 주식 시장은 너무 과도하게 눌려있었고 이상하게 너무 낮았다"며 "잘해 봐야 60% 정도의 평가밖에 못 받았다"고 지적했다.



이 대통령은 "전 반도체 특수 상황 이런 것을 빼고, 그냥 현재 상태에서만 정상화 조치를 통해 (코스피) 5,000을 넘길 수 있다고 봤다"고 말했다.



그러면서 주식 시장 신뢰 회복 과정으로 "한반도 지정학적인 불안정성을 완화하고 국가의 산업 경제 정책을 분명하게 제시하는 것, 예측할 수 있게 하는 것, 시장이 주가 조작을 못 하게 만드는 것"을 제시했다.



이 대통령은 "이런 비정상적인 것만 정리해도, 6,000∼7,000은 될 수 있겠다는 말은 차마 못 하고 소심하게 5,000이 될 것이라고 말한 것"이라며 "거기에 반도체 특수가 생겨났고 그 몫이 2,000∼3,000포인트는 될 것으로, 대충 본 대로 되어가고 있다"고 했다.



그러면서 "(주가가) 너무 많이 올라 외환 시장에 영향을 이상하게 미치고 있다"며 "주가가 오르는 게 외환시장의 환율이 오르는 이유가 됐다"라고도 설명했다.



아울러 "주가는 출렁출렁하는 것으로, 어느 나라도 이렇게 찍 직선으로 가지 않고 반드시 흔들리면서 간다"며 "주가는 불안의 벽을 타고 오르다가 확신에서 무너진다는 이야기도 있다. 그래도 제 말을 매매 참고자료로는 쓰지 말라"고 덧붙였다.

<연합>

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