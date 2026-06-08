부산경찰, BTS 공연 앞두고 ‘암표 매매’ 집중 단속

그룹 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 숙박요금 바가지 논란에 이어, 공연장 암표 매매가 기승을 부릴 것에 대비해 경찰이 ‘집중단속’이라는 칼을 빼들었다.

부산경찰청은 이달 12~13일 양일간 부산아시아드주경기장에서 개최되는 ‘BTS 공연’ 현장에서 암표매매 행위를 집중 단속한다고 8일 밝혔다.

사진=뉴시스

이번 단속은 정부의 ‘민생물가 교란 범죄 척결’ 기조에 따라 대형 경기장과 공연장 주변의 고질적인 암표 거래를 뿌리 뽑기 위해 추진된다. 특히 매크로(자동 입력 프로그램)를 이용해 티켓을 대량 구매한 뒤, 웃돈을 받고 되파는 경우 더욱 엄중한 처벌을 받게 된다.

경찰은 실효성 있는 단속을 위해 70여명으로 구성된 전담 단속·점검반을 편성하고, 사복을 착용한 비노출 근무자를 현장에 배치해 은밀한 거래를 단속한다. 또 정복 근무자의 가시적인 순찰 활동을 병행해 암표 거래 심리를 선제적으로 차단할 계획이다.

공연장 주변에서 음주소란 등 기초질서 위반 행위를 계도하고, 유동 인구가 밀집하는 위험 상황에도 즉각 대처할 예정이다. 이번 공연에 많은 해외 팬들이 방문할 것으로 예상됨에 따라 한국어뿐만 아니라 영어·중국어·일본어로 제작된 암표 근절 현수막을 공연장 주변에 설치하는 등 외국인 팬을 위한 맞춤형 홍보 활동을 전개할 예정이다.

손영혁 부산경찰청 범죄예방대응과장은 “암표 매매는 서민 경제를 침해하는 범죄로 국내외 K팝 팬들의 공정한 기회를 박탈한다”며 “국가 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 팬들의 자발적이고 적극적인 동참을 부탁드린다”고 강조했다.

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