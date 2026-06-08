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그리 "김구라, 면회 한 번도 안 와…현명한 선택"

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래퍼 그리가 군 복무 중 부친인 김구라가 면회를 한 번도 오지 않았다고 고백했다.

 

8일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 해병대 전역 후 한층 늠름해진 모습으로 돌아온 래퍼 그리가 일일 탐정으로 출격한다.

래퍼 그리. 채널A 제공
래퍼 그리. 채널A 제공

해병대 생활은 어땠냐는 질문에 그리는 "당시 해병대에 연예인 병사가 저밖에 없어서 모든 행사를 독차지했다. 입대 전보다 오히려 더 바빴다"고 털어놓는다.

 

이에 "그리씨가 전역해서 해병대의 빈자리가 크겠다"고 하자, 그리는 "지금 정동원씨가 입대했다. 해병대 입장에서는 오히려 좋을 것"이라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아낸다.

 

또 그리는 군 복무 당시 부대와 40분 거리밖에 떨어져 있지 않았음에도 아버지 김구라가 단 한 번도 면회를 오지 않았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

 

그러나 곧바로 "결과적으로는 면회를 오지 않은 게 더 현명한 선택이었다"고 덧붙여 궁금증을 자아낸다.

 

이날 방송에서는 동거 중인 모델 남자친구의 '동성 스폰서'를 의심하는 여자친구의 사연이 다뤄진다.

<뉴시스>


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