아임웹, 7월 코엑스서 ‘브랜드콘 26’ 개최

아임웹, ‘브랜드콘 26’ 개최

브랜드 빌더 아임웹(대표 이수모)이 오는 7월 28일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 ‘브랜드콘 26(BRANDCON 26)’을 개최한다고 밝혔다. ‘DEEP: 깊은 브랜드만 남는다’를 주제로 열리는 이번 컨퍼런스에는 브랜드 대표와 마케팅 리더 및 실무자 1,000여 명이 참석할 예정이다.

브랜드콘 26이 ‘DEEP(딥)’을 화두로 내건 배경에는 최근 브랜드 커머스 시장의 변화가 있다. 브랜드를 만드는 것은 쉬워졌지만 오래 지속되는 브랜드를 만드는 일은 어려워지고 있다. 비슷한 제품과 콘텐츠가 빠르게 쏟아지는 가운데, 기능이나 가격 중심의 차별화만으로는 고객의 선택을 지속적으로 받기 어려운 상황이 되고 있다는 설명이다.

이번 행사는 이러한 변화 속에서 브랜드의 지속 가능한 경쟁력에 대해 논의하고, 브랜드 운영 경험을 나누기 위해 마련됐다.

브랜드콘 26의 메인 강연은 총 3개의 세션으로 구성된다. 시장의 신호를 읽고 기회를 발견하는 트렌드(Trend) 세션, 고유한 방식으로 성장을 만들어내는 전략(Strategy) 세션, 고객의 기억에 오래 남는 브랜드를 만드는 브랜딩(Branding) 세션이 운영된다. 식품·패션·뷰티·가전·리빙 등 산업 전반의 브랜드 리더와 전문가들이 참여해 각자의 방식으로 성장을 만들어온 사례를 공유할 예정이다.

현장 프로그램도 함께 마련된다. 구글·메타·틱톡·슬릿·토스페이·리메인레이어 등 다양한 분야의 기업이 참여하는 ‘딥 컨설팅(Deep Consulting)’ 부스에서는 마케팅·광고·결제 등 브랜드 운영 실무 영역에 대한 1대1 상담을 받을 수 있다. 이외에도 스탬프 투어와 럭키드로우 등 참여형 이벤트가 진행될 예정이다.

브랜드콘 26은 사전 신청 승인제로 운영된다. 참가 신청은 7월 6일까지 브랜드콘 공식 홈페이지에서 가능하다. 브랜드 대표와 마케팅 담당자라면 누구나 신청할 수 있으며, 선정된 참석자는 무료로 참여할 수 있다.

아임웹 이수모 대표는 “아임웹은 지금까지 100만 개 이상의 브랜드와 함께하며 브랜드마다 서로 다른 성장의 방식이 있다는 것을 확인해왔다”며 “브랜드콘 26이 산업과 규모를 넘어 브랜드를 만드는 사람들이 서로의 경험과 인사이트를 공유하고, 다음 성장을 위한 새로운 관점을 발견하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 아임웹은 자사몰 구축·운영·마케팅 기능을 제공하는 브랜드 빌더다. 현재까지 누적 100만 개 이상의 브랜드가 아임웹을 통해 비즈니스를 운영하고 있으며, 누적 거래액은 7조 원을 돌파했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지