끼리, 노보텔 앰배서더 동대문과 여름 시즌 협업 진행

프랑스 크림치즈 브랜드 끼리(Kiri)를 전개하는 벨코리아가 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스와 함께 여름 시즌 협업 프로모션 ‘렛츠 깃잇! 끼리(Let’s get it! Kiri!)’를 6월 1일부터 8월 31일까지 진행한다.

이번 프로모션은 끼리(Kiri) 특유의 크림치즈 풍미와 부드러운 텍스처를 다양한 메뉴와 공간 경험으로 확장해 소비자들에게 디저트 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 베이커리, 디저트, 음료, 아이스크림, 애프터눈티는 물론 객실 패키지까지 호텔 내 여러 공간에서 끼리 브랜드를 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

노보텔 앰배서더 동대문 1층 ‘더 델리 젤라또(The Deli Gelato)’에서는 ▲끼리 블루베리 젤라또 ▲끼리 블루베리 블렌디드 ▲트로피컬 치즈 케이크 ▲크림치즈 빵 3종 ▲팥 크림치즈 앙금빵 ▲모찌빵 2종 ▲바질 크림치즈 토마토 빵 등 끼리 크림치즈를 활용한 시즌 한정 메뉴를 선보인다.

또한 20층 ‘고메바 앤 다이닝(Gourmet Bar & Dining)’에서는 ‘끼리-얼리 스위트 애프터눈 티 세트(Kiri-ally Sweet Afternoon Tea Set)’를 운영한다. 망고 패션 크림치즈 다쿠아즈, 솔티드 로즈마리 코코넛 밀푀유, 샤인 파인애플 브라우니 등 디저트 메뉴와 함께 스리라차 크림치즈 양송이 버거, 고다치즈와 새우 크림치즈 샌드 등 세이보리 메뉴까지 구성해 끼리 크림치즈의 활용도를 경험할 수 있도록 했다.

이와 함께 객실 패키지 ‘스테이 끼리-어스(Stay Kiri-ous)’도 운영된다. 객실 1박과 조식 2인, 블루베리 크림치즈 젤라또, 끼리 딥 앤 크런치 등으로 구성된 이번 패키지는 여름 시즌 호텔 스테이에서 끼리 제품을 함께 이용할 수 있도록 기획됐다.

벨코리아 관계자는 “이번 노보텔 앰배서더 동대문과의 협업은 끼리 크림치즈 풍미를 다양한 메뉴로 소개하는 기회이며, Kiri 크림치즈가 디저트뿐 아니라 베이커리, 음료, 아이스크림 등 다양한 메뉴에 활용될 수 있음을 보여주는 사례가 될 것”이라며 “벨코리아는 앞으로도 호텔, 카페, 베이커리 등 다양한 Food Service 채널과의 협업을 통해 끼리 브랜드 경험을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

한편 끼리(Kiri)는 프랑스 벨 그룹(Bel Group)의 크림치즈 브랜드로, 전 세계 다양한 디저트 및 베이커리 시장에서 활용되고 있다.

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