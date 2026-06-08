대구 동구, 폭염 대응 체계 3단계로 세분화… “9월 말까지 선제 총력 대응”

대구 동구가 때 이른 무더위에 대응하기 위해 '2026년 폭염대응 종합대책'을 수립하고, 9월 30일까지 선제적인 폭염 대응 체제에 돌입한다고 8일 밝혔다.

올해 동구의 폭염 대책은 정부의 기상특보체계 개편에 발맞춰 대폭 강화된 것이 특징이다. 구는 기존 2단계였던 폭염 특보체계를 주의보, 경보, 중대경보 등 3단계로 세분화했다. 최고 단계인 ‘폭염중대경보’가 발령되면 즉각 재난안전대책본부 가동을 확대해 비상 상황에 대응할 방침이다.

지난해 동대구역에 스마트 그늘막이 설치돼 있다. 대구=연합뉴스

현장 중심의 생활 밀착형 저감 시설도 확충된다. 구는 유동인구가 많은 지역을 중심으로 스마트그늘막 10개와 쿨링포그 5개를 추가로 설치한다. 아울러 기존에 운영 중인 수경시설 등을 전면 가동해 도심 열섬현상 완화에 나선다.

폭염 취약계층을 위한 안전망도 한층 촘촘해진다. 구는 폭염 보호 대상을 신체적∙경제적∙사회적 민감대상 등 3대 부문으로 세분화했다. 이들에게는 냉방용품이 우선 지급되며, 방문 건강관리와 정기적인 안전 확인 서비스가 제공된다. 어르신 등이 무더위를 피할 수 있는 '무더위 쉼터'는 경로당과 공공청사 등 총 98개소가 지정됐다.

구는 시설별 관리 책임제를 전격 도입해 쉼터 운영의 내실을 기할 계획이다. 이외에도 공사장 현장 근로자 안전 교육, 양산 쓰기 캠페인 등 대민 홍보 활동도 동시에 전개된다. 비상근무 운영계획도 구체화됐다. 구는 폭염 상황을 사전대비단계부터 비상 1~3단계까지 총 4단계로 나눠 체계적으로 관리하며, 위기 상황 시 폭염 태스크포스(T/F) 팀을 즉각 가동할 예정이다.

김태운 동구청장 권한대행은 “구민들이 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 실질적인 도움을 줄 수 있는 맞춤형 폭염 대책을 마련하는 데 집중했다”면서 “폭염특보 발령 시에는 가급적 야외활동을 자제하고 가까운 무더위쉼터를 적극적으로 이용해주시길 바란다”고 당부했다.

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