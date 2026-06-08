개혁신당 천하람, '선별적 재선거' 주장…"투표중지 투표소만"

개혁신당 천하람 원내대표는 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "이번 사태 본질은 국민의 참정권 침해이고, 그걸 근본적으로 바로 잡을 방안을 재선거밖에 없다"며 '선별적 재선거' 실시를 주장했다.



천 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "특검은 당연히 필요하다"면서도 사견을 전제로 "실제 투표용지 부족으로 투표가 중지됐던 투표소에 한정해 재선거를 실시하는 '선별적 재선거'를 주장한다"고 밝혔다.

천하람 개혁신당 원내대표. 허정호 선임기자

이어 방법론에 대해서는 "개혁신당을 포함한 주요 정당이 각자 선거소청을 제기하고, 선관위가 즉각 투표 중지 투표소에 대한 선거의 일부 무효를 결정하고 재선거를 실시하면 된다"고 설명했다.



다만 이준석 대표는 전날 국민의힘 장동혁 대표의 재선거 주장에 대해 "오세훈 서울시장 사퇴 종용인가"라고 비판하며 부정적 인식을 내비친 바 있다.



이 대표는 이날 최고위에서 이번 투표용지 부족 사태와 관련, "특검은 불가피하다"며 "특검 추천권은 야당에 주어져야 한다"고 주장했다.



그는 "이재명 대통령이 합동수사본부 구성을 신속하게 지시한 점은 긍정 평가한다. 그러나 정부가 관장하는 수사기관은 민주당 전재수 의원에게 무혐의를 줬던 상황인데 누가 신뢰하겠나"라며 "국민의 알권리를 위해 국정조사는 신속히 진행하되, 책임자를 끝까지 가리기 위한 특검은 불가피하다"고 강조했다.



이어 "무엇을 밝히느냐 못지않게 누가 밝히느냐가 중요하다. 큰 틀에서 특별검사 추천권은 야당에 주어져야 한다"며 "필요하다면 그동안 사전투표에 의혹을 제기해 온 법조인들에게도 수사에 참여할 길을 열어 자신들의 설익은 주장을 노정하게 해야 음모론이 한계를 드러낼 것"이라고 부연했다.



그는 또 "이 사태의 출발점에는 정당한 분노가 있다. 투표소에서 투표용지가 동나 국민이 한 표를 행사하지 못했다. 문제는 이 정당한 분노 위에 전혀 다른 것이 올라타고 있다는 점"이라며 "생전 처음 집회와 시위에 자발적으로 나선 분들은 '내 표가 사라졌다'는 대의명분 하나로 나오셨을 것이다. 전한길 씨, 모스 탄 씨 같은 분들이 끼어드는 순간 자발적으로 거리에 나선 분들의 진정성까지 함께 의심받는다"고 했다.



아울러 "그 진정성을 훼손하려는 시도를 강력히 규탄한다"며 "정당한 분노는 제도 개혁으로, 음모론은 단호한 거부로, 개혁신당이 중심을 지키겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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