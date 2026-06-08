국민체육진흥공단, 2026 체육시설 안전경영 인증사업 ‘KSPO45001’ 추진

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 공공 및 민간 체육시설의 자율적 안전관리 체계 구축과 안전문화 확산을 위해 ‘2026 체육시설 안전경영 인증사업(KSPO45001)’을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 지난 2018년 처음 도입된 인증제도의 연장선으로, 국민이 지속적으로 이용하는 체육시설과 부대시설의 안전관리 역량을 높이고 우수 운영 사례와 표준 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 2026 체육시설 안전 경영 인증 사업 안내 포스터 사진. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

공모 대상은 공공 체육시설(체육관·수영장·실외 골프연습장)과 민간 체육시설(종합체육시설업·수영장업·실외 골프연습장업·골프장업)이다. 다만 최근 3년 이내 사망사고가 발생했거나 최근 1년 이내 인증이 취소된 시설은 안전관리 경각심 제고 차원에서 신청이 제한된다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 1차 서류심사를 통해 13개 인증 심사 대상 시설을 선정한 뒤, 해당 시설을 대상으로 안전관리 체계 고도화를 위한 전문가 컨설팅을 지원할 계획이다. 이후 안전경영 관리체계와 안전·위생 활동 수준 등 4개 분야, 19개 세부 항목에 대한 현장 심사와 심의를 거쳐 최종 인증 시설을 확정한다.

최종 선정된 시설에는 체육공단 이사장 명의의 인증서와 인증 현판이 수여된다.

올해는 신청 기관의 준비 부담을 줄이고 제도 이해도를 높이기 위해 주요 질의응답을 정리한 ‘Q&A 자료집’을 제작·배포한다. 아울러 안전경영 수준 향상에 기여한 우수 담당자에 대한 포상 제도를 신설해 현장 실무자의 참여도도 높인다는 방침이다.

인증 신청은 23일까지 이메일로 접수할 수 있다. 자세한 사항은 국민체육진흥공단 홈페이지 또는 ‘체육시설 알리미’에서 확인 가능하다. 인증 관련 문의는 체육시설 안전경영 인증 사무국을 통해 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지