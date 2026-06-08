中 어린이집서 4살 아이 입술에 글루건 지진 교사…“실수였다”

중국의 한 유치원 교사가 수업 도중 4세 여아의 입술에 뜨거운 글루건을 갖다 대 화상을 입힌 사실이 드러나면서 논란이 확산되고 있다.

뜨거운 글루건에 화상을 입은 4세 여아의 입술. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 기사 사진

6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면, 지난달 27일 중국 장쑤성 펑현의 한 어린이집에서 교사 천모씨는 수업 시간에 떠든다는 이유로 아이들을 차례로 불러 벌을 줬다. 이 과정에서 천씨가 4세 여아의 윗입술에 글루건을 두 차례 갖다 댄 것으로 알려졌다.

당시 교실에 있던 다른 교사는 이를 제지하지 않은 것으로 전해졌다. 문제가 된 글루건은 교실 장식용 만들기 수업에 사용하기 위해 준비된 공예 도구다.

이날 귀가한 피해 아동의 입술에는 물집이 생겼고 상처 부위에서 고름이 흐르기까지 했다. 상태가 악화되자 부모는 아동을 병원으로 데려간 뒤 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰과 함께 폐쇄회로영상(CCTV)를 확인한 피해 아동의 어머니 저우씨는 “영상을 보고 가슴이 찢어지는 것 같았다”면서 “4살 아이가 얼마나 잘못을 했기에 그랬는지 모르겠다. 왜 내 딸에게 그렇게 잔인하게 굴었냐”고 되물었다.

이어 그는 교사가 처음에는 아이가 혼자서 다친 것이라고 설명했다가 나중에는 자신이 실수로 아이를 다치게 했다고 말을 바꿨다고 주장했다.

현지 교육당국은 해당 교사를 직무에서 배제하고 조사에 착수했으며, 학생들을 대상으로 심리 상담을 지원하고 유치원 측에 교사 윤리교육 강화를 지시했다고 밝혔다.

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