레고랜드 절반이 물놀이장으로… ‘썸머 플레이’ 19일 개막

강원 춘천시에 위치한 국내 최초 글로벌 테마파크인 레고랜드가 다가오는 여름을 맞아 새로운 물놀이 시설을 선보인다. 1분 마다 아파트 2층 높이에서 2ℓ짜리 생수병 20개와 맞먹는 물을 한 번에 쏟아내는 물폭탄이 방문객들의 여름을 시원하게 만들 예정이다.

레고랜드 코리아 리조트는 ‘썸머 플레이(Summer Play)’를 오는 19일 공식 개막하고 본격적인 여름 카운트다운에 돌입한다고 8일 밝혔다. 여름 시작에 맞춰 선보이는 신규 물놀이 시설을 시작으로 레고랜드 절반을 흠뻑 젖는 지역으로 구성해 청량한 여름의 판타지를 제대로 펼쳐낸다.

레고랜드 물놀이기구. 레고랜드 제공

이번 썸머 플레이에 가장 눈에 띄는 소식은 신규 물놀이 놀이기구 ‘워터 버킷(Water Bucket)’이다. 레고 브릭 특유의 발랄한 위트와 해변 휴양지를 연상시키는 밝은 색감으로 완성된 워터 버킷은 높이 5.9m의 대형 워터 타워로 압도적인 물의 양과 리드미컬한 연출로 짜릿한 스릴을 선사하도록 설계됐다.

1분마다 약 5m 높이에서 400ℓ 물을 한 번에 쏟으며 주위 모두를 흠뻑 적실 시원한 물폭탄을 터트린다. 물이 떨어지기 직전에는 종소리를 울려 긴장감과 설렘을 준다. 기다리는 중에도 지속적으로 물줄기를 선사하는 ‘아쿠아 샤워’ 기능으로 시원함을 만끽할 수 있다.

썸머 플레이 기간 내내 시티 구역 초입의 마리나 제트 베이부터 해적의 바다 구역까지 레고랜드의 절반에 해당하는 광범위한 구역이 하나의 거대한 물놀이 모험장으로 변신한다.

레고랜드 물놀이기구. 레고랜드 제공

우선 마리나 제트 베이는 지난해 시티 구역에 300평 규모로 조성된 최신 대형 바닥 분수대다. 150개 노즐에서 뿜어져 나오는 최대 5m 높이 분수 줄기와 화려한 조명을 통해 레고랜드를 찾은 어린이들과 가족들에게 잊지 못할 추억을 선사해왔다. 이제 워터 버킷이 추가된 마리나 제트 베이는 바닥에서 솟구치는 물줄기와 머리 위에서 떨어지는 물폭탄을 동시에 즐길 수 있는 통합형 물놀이 공간으로 진화한다.

여기에 워터 캐논 물보라를 피하며 느껴지는 짜릿한 속도감이 백미인 ‘웨이브 레이서(Wave Racer)’, 방문객들이 해적이 되어 흥겨운 즉석 물싸움을 벌이는 ‘스플래쉬 배틀(Splash Battle)’ 등 물에 흠뻑 젖는 놀이기구와 미스트 존이 쉼 없이 이어진다.

아울러 본격 물놀이 풀장 시설도 한정 기간 오픈할 예정이어서 이번 시즌 레고랜드를 찾는 방문객들에게 시원한 여름을 약속한다.

김중선 레고랜드 코리아 마케팅실장은 “단순한 시즌 이벤트를 넘어 아이들이 온전히 물놀이를 즐기며 짜릿한 여름의 판타지를 경험할 수 있도록 준비했다”며 “바닥분수, 워터 버킷, 레고 테마가 결합된 신규 물놀이 공간과 시즌 콘텐츠를 통해 가족 고객들이 풍부하고 행복한 추억을 갖길 바란다”고 전했다.

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