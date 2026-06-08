박소담 “주량 밝혔다가 소주 광고 모델 제안 받아”

배우 박소담이 자신의 주량을 공개했다가 주류 광고 모델로 발탁됐던 일화를 밝혔다.

박소담은 지난 7일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연해 허영만과 함께 경기도 양평의 맛집을 찾았다.

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

이날 양평해장국집을 방문한 자리에서 허영만은 “연예계에 술 잘 마시는 사람들이 많지 않느냐. 술을 많이 마시는 편이냐”고 물었다. 이에 박소담은 “술을 못 하는 편은 아니다. 아버지 쪽 가족들이 술을 워낙 잘 드신다”고 답했다.

박소담은 자신에게 따라붙은 ‘주당’ 이미지가 사실은 막내 생활에서 비롯됐다고 설명했다. 그는 “돌이켜보면 내가 술을 잘 마신다는 이야기를 많이 들었다”며 “어딜 가도 막내인 경우가 많았는데 선배들이 계신 자리에서 먼저 일어나겠다는 말을 잘 못 꺼냈다”고 말했다.

이어 “결국 끝까지 자리를 지키다보니 자연스럽게 ‘쟤 술 잘 마신다’는 이야기가 퍼진 것 같다”고 덧붙였다.

특히 그는 과거 인터뷰 한마디가 예상치 못한 기회로 이어졌다고 밝혔다. 박소담은 “예전에 ‘연예가중계’ 인터뷰에서 주량이 얼마나 되느냐는 질문을 받았다”며 “그때 소주 두 병 정도라고 답했는데, 이후 실제로 소주 광고 모델 제안을 받게 됐다”고 회상했다.

TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 방송화면 캡처

이날 방송에서 박소담은 ‘백반기행’의 오랜 애청자라고 밝히며 출연 이유도 전했다. 그는 “그동안 쉼 없이 달려왔던 것 같다”며 “선생님과 함께 맛있는 음식을 먹으며 행복한 하루를 보내고 싶었다”고 말했다.

또 해장국에 대한 추억도 공개했다. 영화 ‘기생충’ 촬영 당시 전주에 장기간 머물며 콩나물국밥을 자주 먹었다고 밝힌 그는 “해장국은 오히려 여유가 있을 때 즐길 수 있는 음식 같다”며 음식에 대한 애정도 드러냈다.

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