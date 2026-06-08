이광수, '9년 열애' 이선빈 언급…이효리 "선빈이 복받아"

배우 이광수가 연인인 이선빈에 대해 억급했다.

8일 넷플릭스 유튜브 채널에는 '유재석캠프'의 미방송분이 공개됐다.

이광수, 이효리가 출연한 넷플릭스 '유재석 캠프'. 방송 캡처

다 함께 설거지를 하던 중 연애에 대한 이야기가 시작됐고, 변우석은 "저도 (애인이) 없다"고 답했다.

이에 이광수는 "저는 있다"고 했지만 이효리는 이광수의 말을 못 들은 척 행동해 웃음을 자아냈다.

이상순은 "광수한테는 왜 안 물어봐. 광수도 물어봐"라고 말했고 이효리는 "광수는 선빈이 있잖아. 선빈이 술 진짜 잘 마시냐. 나는 그 드라마 너무 좋아한다"며 이선빈의 출연작 '술꾼 도시 여자들'을 언급했다.

이에 이광수는 "그때 한번 누나가 드리마 잘 보고 있다고 애기했다고 그 얘기를 1~2주를 매일 얘기하더라. 누나가 자기한테 그 얘기를 해줬다고"라고 전했다.

이효리는 "선빈이 너무 성격도 좋고 귀엽더라. 얼굴도 예쁘고 참 광수 복 받았어"라고 추켜세웠다.

지예은은 "진짜 착하다. 진짜 복받았다"고 반응했다.

이에 이광수는 "감사하다"고 했다.

이효리는 "선빈이도 복받은 거지. 광수 착하단 얘기를 얼마나 들었는데"라고 말했고, 지예은은 "맞다. 광수 선배님도 진짜 웃기시다"고 했다.

이에 이광수는 "착한 얘기하는데 왜 웃기다고 하는 거냐"고 말해 웃음을 안겼다.

이광수와 이선빈은 2016년 SBS 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺은 후 2018년 말에 열애를 인정, 9년째 공개 연애를 이어왔다.

이선빈은 과거 '런닝맨'에 출연해 이광수를 이상형으로 지목하며 화제를 모았고, 이후 실제 연인 사이로 발전했다.

<뉴시스>

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