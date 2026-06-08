한성숙 "무거운 책임감과 사명감…민생경제 비상상황 타개 총력"

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.6.8 jeong@yna.co.kr

한성숙 국무총리 후보자는 8일 "정부 출범 2년 차를 맞이하는 전환적인 시기에 국무총리 후보자로 지명받은 것에 대해 굉장히 무거운 책임감을 느낀다"라고 말했다.



한 후보자는 이날 서울 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 청문회 준비단 사무실에 첫 출근을 하면서 지명 소감으로 이렇게 언급했다.



그는 그러면서 김민석 국무총리가 지난 1년간 이뤄낸 성과에 감사를 드린다며 "그 성과를 이어가야 한다는 막중한 책임감과 무거움, 사명감이 앞선다"고 거듭 강조했다.



이어 국무총리로 임명되면 "먼저 당면한 민생경제 비상상황을 타개하는데 총력을 기울이겠다"며 "AI(인공지능)로 가속화하는 산업재편과 글로벌 복합위기 상황에서 AI 대전환에 박차를 가하고 혁신을 가속화하는 데 집중하겠다"고 약속했다.



그러면서 "그 과실이 대한민국 국민 모두의 기회와 성장으로 이어지는 구조의 전환도 이뤄가야 한다"며 "국회와 성실히 소통하고 각 부처 간 긴밀한 협력을 이끌면서 다 함께 잘사는 대한민국을 위해 언제나 낮은 자세로 임하겠다"고 약속했다.



한 후보자는 향후 추진하고픈 정책에 대해서는 "이미 정부 부처가 전체적으로 하는 것이 서류 줄이기 관련 작업이라고 생각한다"며 "데이터를 잘 연결하면 굳이 국민이 (서류) 제출하지 않아도 되는 것이 있어서 속도감 있게 처리하면 국민에게 손에 잡히고 눈에 보이는 것(변화)으로 느껴질 것으로 생각한다"고 말했다.



한 후보자는 현 김민석 총리와 달리 자신이 정치인 출신이 아닌 점에 대해선 "저는 모든 총리가 시대에 맞춰 다른 역할을 해야 한다고 생각한다"며 "저에게 요구된 것이 무엇인지 집중해 제가 풀 수 있는 문제를 푸는 데 집중하겠다"고 말했다.



한 후보자는 자신의 부동산 문제에 대한 물음에는 "관련한 것은 청문회에서 성실히 답변드리겠다"고 언급을 아꼈다.



한 후보자는 끝으로 총리직에 임하는 각오를 묻자 김애란 작가의 소설집 '안녕이라 그랬어'의 '살면서 어떤 긴장은 이겨내야만 하고 어떤 연기는 꼭 끝까지 무사히 마친 뒤 무대에서 내려와야 한다'는 문장과 K팝 그룹 코르티스의 히트곡 '레드레드'(REDRED)의 일부 가사를 소개했다.



그러면서 "몸 사리지 않고 신호등이 바뀌고 시대가 바뀐 것에 맞춰서 과감하게 울타리를 넘을 수 있는 것을 넘을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

<연합>

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