필리핀 민다나오 남쪽해역서 규모 7.8 강진…"쓰나미 경보 발령"

[유럽지중해지진센터(EMSC) 홈페이지 캡처. 재판매 및 DB 금지]

필리핀 남부 민다나오섬 남쪽 해역에서 8일 오전 7시 37분(현지시간) 규모 7.8의 강진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)과 유럽지중해지진센터(EMSC)가 밝혔다.



지진은 제너럴산토스시에서 남쪽으로 약 51㎞ 떨어진 곳에서 발생했으며 진원 깊이는 35㎞다.



EMSC는 애초 지진 규모를 8.1로 발표했다가 이후 7.8로 수정했다.



강진 이후 규모 6.4, 6.1 등의 여진이 이어지고 있다.



진원 깊이가 얕은 데다 제너럴산토스시의 인구가 약 68만명에 달해 지진 피해가 상당할 것으로 우려된다.



미 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이번 지진과 관련해 필리핀과 말레이시아에서 쓰나미(지진해일) 발생 가능성이 있다면서 쓰나미 경보를 발령했다.



필리핀 지진 당국은 지진 여파로 1m 이상 높은 파도가 예상된다며 진앙지와 인접한 남부 해안 지역 주민에게 즉시 고지대나 내륙으로 대피하도록 안내했다.



또한 지진과 여진으로 피해가 예상된다고 경고했다.



일본 기상청도 이날 오전 혼슈 동부 이바라키현에서 일본 최남단 오키나와현에 걸친 해안선에 쓰나미 주의보를 발령했다.



예상되는 쓰나미 높이는 1ｍ로 일본 해안에 이날 오전 11시 30분부터 오후 1시30분에 걸쳐 도달할 것으로 예상됐다.



필리핀은 '불의 고리'로 불리는 환태평양 지진대에 위치해 세계적으로 지진이 잦은 나라로 꼽힌다.

<연합>

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