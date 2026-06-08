이상순, 서울 카페 창업 계획 밝혔다…“자리 살펴보고 있어”

제주에서 운영했던 카페를 정리했던 가수 이상순이 서울에서 새로운 카페를 열고 싶다는 뜻을 밝혔다.

이상순은 지난 7일 공개된 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’ 영상에 게스트로 출연, 방송인 김나영과 함께 서울 한남동 일대 카페를 둘러봤다.

유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처

이날 이상순은 평소 커피를 즐기는 방식에 대해 “원래는 집에서 아침에 일어나 커피를 마신다”며 “기회가 있을 때는 카페에 가서 커피를 마시고 새로운 원두나 메뉴도 살펴본다”고 말했다.

특히 그는 카페를 방문하는 이유에 대해 “자리도 본다”며 의미심장한 답변을 내놓았다. 이에 김나영이 “서울에서 카페를 할 생각이 있는 거냐”고 묻자 이상순은 “맞다. 제주에서 하던 카페를 서울에서 다시 만들어보고 싶은 생각이 있다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처

다만 이상순은 당장 창업 계획이 구체화된 단계는 아니라고 설명했다. 그는 “지금은 라디오 프로그램도 하고 있어서 너무 바쁘다”며 “아직 신경을 많이 못 쓰고 있지만 조금씩은 보고 있다. 어떤 자리가 좋을지, 요즘 젊은 사람들이 어디를 많이 다니는지 살펴보고 있다”고 전했다.

이상순은 2022년 제주도에서 개인 카페를 열어 화제를 모았다. 별다른 홍보 없이 문을 열었지만 이상순이 직접 커피를 내리고, 아내인 가수 이효리가 손님들과 사진을 찍어준다는 소식이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 퍼지면서 전국 각지에서 방문객이 몰렸다.

유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’ 캡처

당시 카페 주변 도로가 혼잡해질 정도로 인파가 몰리면서 개점 이틀 만에 운영을 잠정 중단하기도 했다. 카페는 이후 예약제로 전환해 운영을 이어가다가 2024년 5월 최종 영업을 종료했다.

제주 생활을 마무리한 뒤 서울로 거처를 옮긴 이상순·이효리 부부는 현재 각자의 활동에 집중하고 있다. 이상순은 라디오 DJ와 음악 활동을 병행하고 있으며, 이효리는 요가원을 운영 중이다.

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