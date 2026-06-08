김환희♥최민우 결혼식 공개…뮤지컬 스타 총출동

뮤지컬 배우 김환희·최민우 부부의 결혼식 현장이 공개된다.

8일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능물 '조선의 사랑꾼'에서는 지난 5월 결혼한 김환희와 최민우의 결혼식이 전파를 탄다.

뮤지컬 배우 김환희·최민우 부부의 결혼식 현장이 공개된다. TV조선 제공

두 사람은 3년 전 '디즈니 인 콘서트: 비욘드 더 매직(Beyond the Magic)' 무대를 통해 인연을 맺었다.

이날 결혼식 식전 영상에는 애니메이션 영화 '겨울왕국' OST '사랑은 열린 문(Love Is an Open Door)'이 삽입돼 두 사람의 만남을 소개했다.

김환희는 신부 입장 전 음악에 맞춰 립싱크를 선보이며 뮤지컬 배우다운 끼를 드러냈다. 그는 "너무 행복하다. 여러분 결혼하시라"고 말한 뒤 예식장에 입장했다.

결혼식에는 최재림, 마이클 리, 홍지민, 이종석, 신재범 등 뮤지컬 배우들과 그룹 'B1A4' 신우 등이 하객으로 참석했다.

김환희는 뮤지컬 '킹키부츠' '맘마미아!' 등에 출연했다. 최민우도 뮤지컬 무대에서 활동 중이다.

<뉴시스>

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