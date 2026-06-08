김환희♥최민우 결혼식 공개…뮤지컬 스타 총출동

뮤지컬 배우 김환희·최민우 부부의 결혼식 현장이 공개된다.
8일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능물 '조선의 사랑꾼'에서는 지난 5월 결혼한 김환희와 최민우의 결혼식이 전파를 탄다.
두 사람은 3년 전 '디즈니 인 콘서트: 비욘드 더 매직(Beyond the Magic)' 무대를 통해 인연을 맺었다.
이날 결혼식 식전 영상에는 애니메이션 영화 '겨울왕국' OST '사랑은 열린 문(Love Is an Open Door)'이 삽입돼 두 사람의 만남을 소개했다.
김환희는 신부 입장 전 음악에 맞춰 립싱크를 선보이며 뮤지컬 배우다운 끼를 드러냈다. 그는 "너무 행복하다. 여러분 결혼하시라"고 말한 뒤 예식장에 입장했다.
결혼식에는 최재림, 마이클 리, 홍지민, 이종석, 신재범 등 뮤지컬 배우들과 그룹 'B1A4' 신우 등이 하객으로 참석했다.
김환희는 뮤지컬 '킹키부츠' '맘마미아!' 등에 출연했다. 최민우도 뮤지컬 무대에서 활동 중이다.
<뉴시스>
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