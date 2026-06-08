5년 전 유로서 심장마비 겪은 덴마크 에릭센, 평가전서 쓰러져

5년 전 유로(유럽축구선수권대회)에서 심장마비로 쓰러졌던 덴마크 축구 대표팀의 미드필더 크리스티안 에릭센(34·볼프스부르크)이 다시 그라운드에서 쓰러졌다.



에릭센은 8일(한국시간) 덴마크 오덴세 스타디움에서 열린 우크라이나와의 친선경기에 선발로 출전해 뛰던 중 후반 20분께 갑자기 가슴 쪽을 부여잡더니 그라운드에 쓰러졌다.

크리스티안 에릭센. 로이터연합뉴스

경기가 중단된 가운데 양 팀 선수들이 몰려들어 에릭센의 주변을 둘러쌌고, 의료진도 급히 투입됐다.



에릭센은 병원으로 옮겨졌으며, 2-1로 덴마크가 앞선 채 진행되던 경기는 더는 이어지지 않은 채 조기 종료됐다.



양 팀 선수들이 그라운드에 모두 모여 어깨동무를 한 채 둥글게 섰고, 에릭센을 응원하는 박수와 함께 마무리됐다.



모르텐 보센 덴마크 대표팀 닥터는 덴마크축구협회를 통해 "에릭센은 잠시 의식을 잃었지만, 곧바로 의식을 되찾았다. 우리는 신속하게 그와 연락을 취했다"면서 "그는 괜찮은 상태이며, 스스로 걸어서 경기장을 나갔다. 심장 제세동기가 정상적으로 작동한 것으로 보인다"고 밝혔다.



한국 축구 대표팀 '캡틴' 손흥민(LAFC)의 잉글랜드 토트넘 시절 동료인 에릭센은 이미 심장 문제로 전 세계 축구 팬의 걱정을 한 몸에 받은 바 있다.



2021년 6월 안방인 덴마크 코펜하겐에서 열린 유로2020 핀란드와의 조별리그 첫 경기에서 뛰다가 그라운드에서 쓰러진 것이다.



심장마비가 왔던 그는 응급조치를 받고 병원으로 옮겨진 뒤 회복했고, 심장 제세동기 삽입 수술을 받았다.



당시 이탈리아 세리에A 인터밀란 소속이었던 에릭센은 심장 제세동기를 단 채로는 리그에서 뛸 수 없어서 팀을 떠나야 했고, 이후 잉글랜드 브렌트퍼드를 통해 그라운드에 복귀해 '인간 승리'의 상징이 되기도 했다.



덴마크 대표팀에서도 변함없이 활약한 그는 잉글랜드 맨체스터 유나이티드를 거쳐 지난해 9월부터는 독일 분데스리가의 볼프스부르크에서 뛰고 있다.



보센 팀 닥터는 "이제 병원에서 추가 검진을 해서 원인을 파악할 것이다. 에릭센, 병원 의료진과 지속해 연락하고 있다"면서 "에릭센이 자신이 괜찮다는 것을 모든 선수에게 전해달라고 했다"고 덧붙였다.



한편 에릭센이 속한 덴마크 축구 대표팀은 2026 북중미 월드컵 유럽 플레이오프(PO)에서 체코에 덜미를 잡히며 월드컵 본선 출전이 불발됐다.

<연합>

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