린, 이혼 후 일상 공개…화장실서 콩 먹고 뜨개질

가수 린의 이혼 후 일상이 공개됐다.

7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 새 멤버로 합류한 린의 일상이 그려졌다.

린. (사진 = SBS '미운 우리 새끼' 캡처)

이날 스튜디오에 출연한 린의 어머니는 딸의 이혼을 언급하며 "그래도 예전에는 술을 많이 먹었는데 요즘은 안 먹는 거 같다"고 말했다.

린은 이혼 후 이사한 새 집에서 일상을 보내고 있었다. 아침에 일어난 린은 올리브 오일과 스틱 꿀을 먹으며 하루를 시작했다.

하지만 린의 돌발 행동이 모두를 경악케 했다. 린은 접시에 콩을 담고는 화장실 바닥에 앉아 먹기 시작했다. 또한 화장실에서 책을 읽고, 뜨개질을 하며 시간을 보냈다.

지켜보던 서장훈은 “왜 이러시는 거냐"고 말했다. 신동엽 역시 "어머니는 저 공간을 좋아한다는 것을 알고 있었어요?"라고 물었다. 이에 어머니는 "저도 처음 봤어요"라고 답해 웃음을 자아냈다.

한편, 린은 지난 2014년 가수 이수와 결혼했으나, 11년 만인 지난해 8월 원만한 합의 끝에 이혼했다.

<뉴시스>

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