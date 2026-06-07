“치맥보다 좋은 건 없다”…젠슨 황, 잠실서도 BBQ 113마리 주문했다

한국식 치킨 애호가로 알려진 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 기간 연이어 BBQ 치킨을 찾으며 화제를 모으고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 잠실운동장에서 치킨을 먹으려는 모습. 중계화면 갈무리

입국 직후부터 “치킨을 좋아한다”고 밝혔던 그는 홍대에 이어 잠실야구장에서도 BBQ 메뉴를 즐기며 ‘K-치킨’ 사랑을 다시 드러냈다.

황 CEO는 7일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 프로야구 경기에서 시구자로 나섰다.

평소 즐겨 입던 가죽 재킷 대신 두산 유니폼을 입은 그는 마운드에 올라 관중을 향해 인사했고, “치맥보다 좋은 것은 없다”는 취지의 발언으로 환호를 받았다.

이날 눈길을 끈 장면은 시구 이후에도 이어졌다. 황 CEO는 엔비디아 임직원이 모인 단체 관람석에서 BBQ의 ‘크런치 순살 크래커’를 먹으며 경기를 관람했다. 이 제품은 닭다리살에 바삭한 크럼을 입힌 순살 치킨 메뉴로, 야구장에서 간편하게 즐기기 좋은 형태다.

엔비디아 측은 이날 BBQ 잠실야구장 매장에 크런치 순살 크래커 113마리 분량을 주문한 것으로 전해졌다. 단순한 개인 취향을 넘어 임직원 단체 관람 자리까지 BBQ 치킨이 함께한 셈이다. 주문이 몰리자 BBQ는 본사 직원까지 현장에 투입해 조리와 운영을 지원한 것으로 알려졌다.

BBQ는 2019년 잠실야구장에 입점한 뒤 현재 1층 2개, 2층 1개, 3층 1개 등 총 4개 매장을 운영하고 있다. 야구장 대표 먹거리인 치킨 수요가 높은 만큼, 이번 황 CEO의 방문은 BBQ가 ‘K-치맥 문화’를 상징하는 브랜드로 다시 주목받는 계기가 됐다.

황 CEO의 BBQ 방문은 이번이 처음이 아니다. 그는 방한 첫날인 지난 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근 식당에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 만찬을 한 뒤 2차 장소로 BBQ 홍대입구점을 찾았다. 당시 일행은 BBQ의 대표 메뉴인 황금올리브치킨과 맥주 등을 주문한 것으로 알려졌다.

글로벌 인공지능(AI) 산업을 이끄는 CEO가 한국에서 반복적으로 치킨을 찾는 모습은 산업계 이슈와 별개로 소비자들의 관심도 끌고 있다. 특히 BBQ는 홍대와 잠실이라는 상징성 있는 공간에서 연이어 황 CEO의 선택을 받으면서, 한국식 치킨을 대표하는 브랜드 이미지까지 자연스럽게 부각됐다.

업계 관계자는 “치킨은 이제 단순한 외식 메뉴를 넘어 한국을 방문한 해외 인사들이 경험하는 대중문화의 한 축이 됐다”며 “글로벌 CEO가 야구장에서 임직원들과 함께 BBQ 치킨을 먹은 장면은 K-푸드 확산 흐름을 보여주는 상징적인 사례”라고 말했다.

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