[포토] 빛과 함께한 50년…단국대 사진예술연구회, 동문사진전 ‘동행’ 개최

단국대학교 사진예술연구회(이하 단사회)가 창립 50주년을 맞아 동문사진전 「동행(With Light)」을 오는 9일부터 개최한다.

서울 서초구 ‘갤러리 반포대로5’에서 열리는 이번 전시에는 총 31명의 동문이 참여해 92점의 작품을 선보인다. 화랑 1~3층 전관에서 진행되는 이번 전시는 ‘빛을 따라 함께 걸어온 50년’이라는 주제 아래 단사회의 역사와 회원들의 청춘, 그리고 세월이 흘러도 변함없는 사진에 대한 열정과 우정을 담아냈다.

1976년 창립된 단사회는 사진예술을 매개로 세대와 세대를 잇는 단국대학교 대표 문화예술 공동체로 자리매김해 왔다. 반세기 동안 카메라 너머의 시선으로 시대와 청춘을 기록해 온 단사회는 현재 약 300여 명의 동문과 240여 명의 재학생 회원이 활동하고 있다.

그동안 창립전을 비롯해 정기전 64회, 신인전 22회, 졸업전 9회, 동우전 3회 등 다양한 전시를 개최하며 사진을 통해 소통과 교류를 이어왔다.

박성완 단국대 대외부총장은 축사를 통해 “단사회 동문들의 오랜 동행과 예술적 열정에 깊이 감사드린다”며 “빛을 따라 걸어온 50년의 기록이 앞으로의 미래를 더욱 밝게 비추듯, 모교 역시 동문들과 함께 창학 100년을 향한 새로운 길을 힘차게 걸어가겠다”고 말했다.

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