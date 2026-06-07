사흘째 “재선거! 재선거!”… 2030중심 한때 3만 6000명 집결 [투표용지 부족 사태]

“재선거! 재선거!”

6·3 지방선거 투표지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 계속되고 있는 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

7일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞은 재선거를 외치는 시민들로 가득 차 있었다.



이들 손에는 저마다 삼삼오오 작은 태극기가 들려 있었다. 태극기가 없는 이들도 스케치북에 그린 태극기를 들었다. 이들은 개표소에서 투표함을 반출하지 못하도록 진을 치고 경찰 등 오가는 이들을 경계했다. 여러 기물로 출입구를 봉쇄한 곳도 보였다. 20, 30대가 주축인 이번 시위에선 부정선거 의혹을 주장하기보다 선관위 정상화 등 올바른 투표문화 촉구가 주를 이뤘다.



6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 두고 재선거를 요구하는 시위가 서울 송파구 잠실 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서 이날로 사흘째 진행됐다. 이날 오전 현장에는 경찰 비공식 추산 기준 1000명 이상이 시위에 참여했다. 전날 밤에는 인원이 최대 3만6000여명까지 늘기도 했다.



이들이 투표함 반출을 저지한다며 출입구를 봉쇄한 경기장 내부엔 투표용지 부족 사태가 있었던 잠실7동 제2투표소에서 옮겨져 개표를 마친 투표함과 보안 직원이 있는 것으로 전해졌다. 선거관리위원회 직원 20∼30명이 전날 밤 경기장을 빠져나갔다는 증언이 나왔지만, 선관위는 공식 확인을 해주지 않고 있다. 일부 시위 참가자는 5일 개표소를 드나드는 관계자를 대상으로 신분증과 가방 등 확인을 요구하는 등 수색했다.



시위 참가자 중 상당수는 2030세대다. 서울시 실시간 도시 데이터에 따르면 7일 오후 2시 올림픽공원 내 인구는 1만8000∼2만명으로 집계됐는데, 43.5%가 2030세대로 60대 이상 노년층 비중(16.3%)과 차이가 컸다.

혼돈 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민 3000여명(경찰 비공식 추산)이 7일 낮 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 재선거를 요구하고 있다. 유희태 기자

대학생 강모(20)씨는 “이번 일은 좌우 문제가 아니고, 우리 같이 어린 사람들도 관심 갖고 주권을 지키기 위해 나와야 한다고 생각했다”고 했다. 친구 2명과 함께 올림픽공원을 찾은 직장인 김모(27)씨는 “평소 정치에 관심이 없었지만 참으면 안 되는 일이라고 생각했다. 아이들을 가르치고 있는데 부끄럽지 않은 어른이고 싶어 나왔다”고 밝혔다.



2030세대는 자원봉사도 자처했다.



왼쪽 소매에 청테이프를 붙인 이들은 태극기를 그리고, 물품을 나눠주면서 동선 정리에도 나섰다. 자원봉사자 박모(26)씨는 “어제저녁 6시 도착해 밤새 태극기를 그려 나눠줬다. 집회를 운영하는 이들이 있어 도움이 필요한 부분을 듣고 참가했지만, 따로 주체나 지도부가 있는 건 아니다”라고 밝혔다.



주말 새 2030세대가 주축으로 나서면서 초반 자유와혁신 황교안 대표, 유튜버 전한길씨, 모스 탄 미국 리버티대 교수 등 극우 인사들이 주도하던 시위 양상도 변했다.



상당수가 “집회가 특정 정파를 위한 것으로 왜곡돼선 안 된다”며 경계하는 모습을 보였다. 이날 올림픽공원 곳곳엔 ‘재선거, 참정권 침해, 애국가만 외쳐달라’, ‘성조기가 아닌 태극기만 들어달라’는 등 지침이 게재됐다. ‘부정선거론자’로 매도되는 걸 피하기 위한 것으로 보인다.

6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 투표마감 시간 이후에도 투표를 하기 위해 줄을 서 있다. 연합뉴스

직장인 한모(27)씨는 “투표 못한 사람들의 참정권이 침해당했다는 것 말고 다른 의견이 들어가선 안 된다”고 했고, 이영주(30)씨도 “지금은 다른 메시지가 나올 때가 아니다. 바르게 투표가 진행되는 게 먼저”라고 밝혔다.



일부 반발도 감지됐다. 일부 참가자들은 시위 지침을 설명하던 자원봉사자에게 “왜 선동하나”, “이건 부정선거인데 왜 말 못하게 하냐”, “성조기도 같이 들어야 한다”고 주장했다. 서울 송파경찰서는 현재 기동대 6개 중대 포함 350명의 인원을 투입해 만일의 사태에 대비하고 있지만, 강제 해산 계획은 세우지 않고 있다.



개인정보보호위원회는 이날 잠실7동 제2투표소에서 투표자 개인정보가 유출됐다는 신고를 접수하고 사실관계 파악에 나섰다. 개인정보위에 따르면 중앙선관위는 5일 오후 8시30분 투표소에서 이름과 성별 등이 적힌 선거인명부 대조전표가 외부에 노출된 사안과 관련해 개인정보 유출신고를 했다. 투표함이 개표소로 이송된 후, 투표소 안으로 들어간 시위대가 현장에 남아 있던 선거인명부 대조전표를 발견해 촬영하고 인터넷 생중계를 하는 과정에서 투표자 이름과 성별 등 개인정보가 노출된 것으로 파악됐다. 개인정보위 관계자는 “위법 사항이 발견되고 공식적인 조사 착수가 필요하다고 판단되면 정식 조사로 전환할 방침”이라고 말했다.

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