막 오른 당권 경쟁… 거세지는 장동혁 사퇴론 [6·3 지방선거 이후]

국민의힘이 6·3 지방선거 패배 이후 차기 지도체제와 당 수습 방향을 놓고 격랑에 휩싸이고 있다. 친한(친한동훈)계와 소장파를 중심으로 장동혁 대표 책임론이 확산하고 있지만, 장 대표는 ‘투표용지 부족 사태’ 공세를 전면에 내세우며 사퇴 요구에 선을 긋는 모습이다. 여기에 신임 원내대표 선거까지 맞물리면서 선거 패배 책임론이 당권파와 비당권파 간 주도권 싸움으로 번지는 양상이다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 투표지 부족사태 현안 관련 기자회견을 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

장 대표는 7일 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 6·3 지방선거 재선거 필요성을 주장하며 이재명 대통령에게 즉각적인 회담을 제안했다. 장 대표는 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 벌어지는 시위를 언급하며 “정치가 납득할 수 있는 답을 내놓아야 한다”며 “이 대통령의 즉각적인 회담을 요구한다. 직접 만나 시민들의 목소리를 전하고, 대통령의 책임 있는 답변을 듣고자 한다”고 말했다.



장 대표는 특히 사전투표제 폐지도 거론했다. 그는 “부정선거론자들의 주장이라 일축할 것이 아니라 부정선거론의 싹을 자르면 되는 일”이라며 “무엇 때문에 사전투표를 악착같이 지키려 하는지 많은 국민은 이해하지 못하고 있다”고 설명했다. 투표용지 부족 사태와 사전투표가 직접적인 관련이 없다는 지적에는 “(논란을) 원천적으로 해소할 수 있다면 이번 기회에 같이 논하는 것이 맞다”고 답했다.



당내에서는 장 대표가 선거 패배 책임론을 정면 돌파하기보다 투표용지 부족 사태 대응에 집중하며 정치적 활로를 찾고 있다는 해석이 나온다.



장 대표는 이날 회견에서 향후 거취 문제를 제기하는 당내 의견에 대해 “거취에 관한 말씀을 하시는 분들은 다시 한번 올림픽공원으로 나가 보실 것을 권한다”며 즉답을 피했다. 앞서 장 대표는 지난 4일 “모든 상황이 어려웠던 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”며 사실상 사퇴 요구를 일축한 바 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 투표지 부족사태 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

당 일각에선 장 대표가 전당원 재신임 투표에 나설 가능성도 거론된다. 4선 윤상현 의원은 이날 국회에서 기자들을 만나 “장 대표 거취 문제는 당원과 의원들의 총의를 모아 결정해야 한다”고 말했다. 최고위원 4명 이상이 사퇴할 경우 장 대표도 당대표직을 내려놓게 되지만, 최고위원 연쇄 사퇴 가능성은 낮게 평가된다.

당내 권력 구도의 향배를 가를 1차 분수령은 10일 신임 원내대표 선거가 될 전망이다. 현재 원내대표 후보로는 4선 김도읍, 3선 정점식·성일종 의원이 나선 상태다. 정 후보가 당권파로 분류된다면, 김·성 후보는 비당권파로 꼽힌다. 정 후보는 장 대표 거취 문제에 대해 “당내 합리적인 집단지성으로 해결해야 한다”며 즉답을 피했다. 김·성 후보는 이번 지방선거 결과와 관련해서도 장 대표 책임론을 제기하고 있다. 김 후보는 지난 5일 출마 기자회견에서 장 대표를 향해 “국민과 당 입장에서 무엇을 해야 하는지 깊이 성찰해야 한다”고 했고, 성 후보도 같은 날 “민심에 맞게 처신하는 것이 당직을 가진 사람들의 의무”라고 말했다.



당 일각에선 신임 원내대표 선거를 서두르는 것이 당권파의 주도권 유지를 위한 것 아니냐는 반발도 나온다. 장 대표 책임론이 마무리되지 않은 상태에서 경선이 진행될 경우 직전 정책위의장이었던 정 후보에게 유리한 구도가 형성될 수 있다는 것이다. 정 후보가 신임 원내대표가 될 경우 장동혁 체제가 당분간 동력을 유지할 것이라는 분석도 나온다.



한편 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 승리한 무소속 한동훈 의원은 지난 5일 국회에 입성했다. 본회의 참석을 위해 국회를 찾은 한 의원은 “2024년 12월3일 밤에 바로 이곳에 있었다. 그날 제가 국민의힘 당 대표로서 했던 결단과 행동으로 그 이후 정치적인 형극의 길을 걸었다”며 “지역을 발전시키고, 보수를 재건하고, 권력의 폭주를 막으라는 시민들의 강력한 바람을 성실한 의정활동으로 실천하겠다”고 말했다.

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