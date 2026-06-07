李 “공동체 배반 단죄해야 통합… 친일 부당재산 환수” [6·3 지방선거 이후]

이재명 대통령은 현충일인 6일 “공동체를 지킨 분들을 예우하는 것과 더불어 사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 살아 있는 우리에게 주어진 매우 중요한 책무”라고 말했다.



이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 거행된 제71회 현충일 추념식 추념사를 통해 “헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가 공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하다”며 이같이 밝혔다. 그는 특히 “지난 2일 공포된 ‘친일재산귀속법’을 통해 친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 책임을 묻고 재발 방지를 위한 본보기를 마련하겠다”고 언급했다. 이 대통령은 “모두를 위한 특별한 희생에는 그에 걸맞은 특별한 보상이 따라야 한다”며 “지킬 수 있는 약속을 하고 한 번 한 약속은 반드시 지켜 모두를 위한 숭고한 헌신에 반드시 보답할 것”이라고 약속했다.

이재명 대통령이 지난 6일 현충일 추념식을 마친 뒤 서울 강동구 중앙보훈병원을 방문해 입원 중인 국가유공자와 악수하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 독립유공자 유족의 보상 범위 확대를 위한 독립유공자법 개정안 통과, 참전유공자 배우자 생계 지원금 지급, 위탁 의료기관 순차 확대 등 보훈정책 이행 상황도 소개했다. 이어 군 장병과 소방관, 경찰, 해경을 거론하며 “현재를 지키고 있는 ‘제복 입은 시민’들께도 마땅한 예우를 다해야 한다”고 강조했다.



아울러 이 대통령은 “오늘날 대한민국은 또다시 위기의 파도를 넘고 있다”며 “내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 숨 돌릴 틈도 없이 밀어닥친 중동전쟁의 높은 파도가 경제와 삶에 큰 영향을 미치고 있다”고 말했다. 그러면서 “그러나 언제나 국난 앞에 더 큰 ‘우리’로 한데 뭉치는 대한국민의 저력이 있어 어떤 위기도 능히 극복할 것”이라고 밝혔다.



이날 추념식에는 김혜경 여사를 비롯해 국가유공자와 유족, 정부 인사, 제복 근무자 등 3000여명이 참석했다. 지난해 갯벌 고립자를 구조하다 순직한 고 이재석 경사의 유족과 올해 육군 헬리콥터 추락사고로 순직한 고 정상근·장희성 준위의 유족도 초청됐다.



추념식 뒤 이 대통령과 김 여사는 서울 중앙보훈병원을 찾아 입원치료 중인 국가유공자들을 위문했다. 이 대통령은 국가유공자들에게 “여러분의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 세계에서 인정받는 나라가 될 수 있었다”고 감사의 뜻을 전했다.

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