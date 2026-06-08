[이코노 브리핑] ‘SOL AI…’ 올 개인 최대 순매수 ETF 외

‘SOL AI…’ 올 개인 최대 순매수 ETF

올해 들어 지난 2일까지 개인이 가장 많이 사들인 상장지수펀드(ETF) 1위는 신한자산운용의 ‘SOL AI반도체TOP2 플러스’로 집계됐다. 7일 금융투자업계에 따르면 이 ETF의 개인 순매수 금액은 2조6579억원으로, 30조원에 이르는 순자산으로 우리나라 ETF 중 가장 덩치가 큰 KODEX 200(2조6394억원)을 눌렀다. 개인 순매수에 힘입어 순자산도 5조2634억원으로 불어났다. SOL AI반도체TOP2플러스는 삼성전자, SK하이닉스과 함께 삼성전기, SK스퀘어 등을 편입해 AI 메모리 핵심 수혜기업과 관련 밸류체인에 투자한다.

국민성장펀드 9월쯤 추가 출시 전망

국민참여형 국민성장펀드가 이르면 오는 9월 추가로 출시될 전망이다. 7일 금융당국에 따르면 금융위원회는 최근 국민참여형 국민성장펀드 판매에 참여한 은행·증권사를 대상으로 추가 공급에 대한 업계 의견을 수렴 중인 것으로 확인됐다. 국민참여성장펀드는 지난달 22일 출시해 5영업일 만에 전량 판매됐다. 금융위는 첫 판매가 끝나는 이달 11일 이후 2차 판매 관련 계획을 발표할 것으로 보인다.

농식품부, 올 첫 특별성과자 11명 포상

농림축산식품부는 국민이 체감하는 성과를 이뤄낸 직원 11명을 선정해 특별 포상금 총 4500만원과 장관 표창을 수여했다고 7일 밝혔다. 도매시장 유통 구조 개선에 기여한 김준현 서기관과 송태흥 주무관에게 각각 600만원, 400만원의 포상금이 수여됐다.

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