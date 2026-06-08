반도체·피지컬 AI… 차세대 먹거리 동반자로 한국 찍었다

“한국을 위해 아주 많은 비즈니스를 가져왔다. 한국을 위한 깜짝 선물이 준비돼 있다.”

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 지난 5일 전용기편으로 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 김포공항을 통해 입국하자마자 한 말이다. 황 CEO는 몇 시간 후 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 함께한 이른바 ‘형님 회동’이 열린 서울 홍대입구 인근 ‘형님 저요’ 삼겹살집 앞에서 ‘4+1’의 푸짐한 선물 보따리를 풀어놓았다. 엔비디아의 굵직한 신사업인 △차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ △중앙처리장치(CPU) ‘베라’ △엔비디아의 첫 AI 노트북 라인업 ‘RTX 스파크’ △차세대 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI를 위해 설계된 최첨단 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 ‘젯슨 토르’ 소개와 함께 엔비디아의 한국 AI 기술센터 설립 착수 소식을 전한 것이다.

황 CEO는 엔비디아가 다음 먹거리로 삼는 4가지 신사업을 소개하면서 주요 협력사가 한국 기업들임을 시사했다. 베라 루빈과 베라에는 한국 반도체 기업 삼성전자와 SK하이닉스가 만드는 고대역폭메모리(HBM)와 D램이 들어간다. 게이밍 AI 성능을 강화한 RTX 스파크에는 국내 게임업체가 만든 게임이 제공된다. 엔비디아의 피지컬 AI 야망을 이뤄줄 젯슨 토르의 활성화를 위해 LG와 현대차, 두산이 보유한 로봇 하드웨어 제조 역량이 활용될 전망이다.

그는 엔비디아가 한국에 설립하기로 한 AI 기술센터와 관련, “한국의 AI 연구 엔지니어, 로봇 공학자들을 채용 중이며 이들은 우리의 모든 동료들과 함께 일하게 될 것이다. 서울에 짓게 될 것 같다”며 AI 연구원과 엔지니어들은 적극 지원하라고 독려했다.

황 CEO는 “(깜짝 선물은) 아주 큰 신규 사업들이고, 한국은 정말, 정말 바빠질 것”이라고 강조했는데, 그야말로 자신이 방한 내내 바쁜 일정을 보냈다.

황 CEO는 주말에도 광폭 행보를 이어나갔다. 6일 서울 시내에서 비공개로 진행된 tvN 예능 ‘유퀴즈 온 더 블럭’ 녹화에 참여했다. 그가 예능 프로그램에 출연한 것은 전 세계 통틀어 처음이라고 한다. 저녁에는 가족들과 서울의 한 유명 삼계탕 집을 찾아 화제가 되기도 했다. 7일 점심 파트너는 정의선 현대차그룹 회장이었다. 두 사람은 종로구 평양냉면집 우래옥에서 1시간가량 만났다. 업계에선 양측이 로보틱스, 자율주행, 스마트팩토리 등 AI 기반 사업 협력 방안을 논의했을 것으로 본다.

제2의 깐부회동 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(왼쪽)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 저녁 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 치맥 회동을 하던 중 주먹 인사를 하고 있다. 연합뉴스

황 CEO는 이후 강남구 신논현역 부근 PC방 두 곳에서 각각 장병규 크래프톤 의장과 김택진 엔씨 대표를 만나 게임·인공지능(AI) 분야 협력 확대 방안을 논의했다. ‘야구광’으로 알려진 황 CEO는 잠실야구장으로 발길을 돌려 두산 베어스 홈경기에서 시구했다. 시타자는 박정원 두산그룹 회장이 맡았다. 두산 전자BG(비즈니스그룹)는 AI 가속기의 핵심 소재인 하이엔드 동박적층판(CCL)을 엔비디아에 공급하고 있으며, 로봇 강자인 두산로보틱스는 엔비디아 피지컬 AI의 주요 협력사로 거론된다.

황 CEO는 저녁에 최태원 회장 등 SK그룹 경영진과 삼성동 ‘깐부치킨’에서 치맥 회동을 했다. 지난해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 함께한 곳이다. 황 CEO의 8일 일정도 빠듯하다. 오전 첫 일정으로 SK 본사를 들러 최 회장과 만난 뒤 엔비디아와 SK의 협력 방안에 대해 둘이 직접 언론에 발표하기로 했다. 삼성전자 반도체 사업을 이끄는 전영현 부회장과 회동도 예정돼 있다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아에 HBM(고대역폭메모리)을 비롯한 D램 제품을 공급하고 있다. 엔비디아의 베라 루빈에도 양사의 HBM4(6세대)가 탑재된다. 이 밖에 LG, 현대차, 네이버 사옥을 잇따라 찾고, 서울대에서 대학생들을 만난다. 업스테이지와 리얼월드 등 국내 AI·로봇 스타트업 경영진, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과도 비공개 면담 자리가 잡혀 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지