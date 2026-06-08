LG유플 파주 AIDC 순항… “2030년 5조원 수주”

LG유플러스는 인공지능(AI) 데이터센터를 새 성장 동력으로 키워 2030년까지 누적 수주 5조원을 달성하겠다는 목표를 세웠다.

경기 파주시 LG유플러스 AI 데이터센터 조감도. LG유플러스 제공

LG유플러스는 지난 5일 경기 파주시 AI 데이터센터 건설 현장에서 이런 내용의 차세대 AI 데이터센터 인프라 전략을 발표했다고 7일 밝혔다. AI 데이터센터 구축 속도와 전력·규모, 냉각 효율 경쟁력을 높여 글로벌 시장에서 AI 인프라 관리 사업자로 거듭나겠다는 구상이다.



AI 데이터센터 구축 기간을 줄이기 위해 주요 설비를 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 표준 모듈형 데이터센터(PMDC) 공법을 도입하기로 했다. 해당 공법을 적용하면 구축 기간을 기존보다 수개월 단축할 수 있고, 하이퍼스케일급 규모로 유연한 확장도 가능해 AI 인프라 수요에 대응에 기여할 것으로 보인다. 현재 건설 중인 파주 AI 데이터센터에도 이 방식을 도입한다.



전력 용량과 인프라 규모 경쟁력도 높인다. 파주 AI 데이터센터는 200㎿ 규모의 전력 공급이 확정된 수도권 최대 규모 데이터센터다. LG유플러스 관계자는 “기존 평촌 데이터센터를 포함해 수도권 최대 수준의 전력 인프라를 확대하고 있다”며 “DBO(설계·구축·운영) 기반 맞춤형 공급을 병행, 급증하는 AI 전력 수요에 대응할 계획”이라고 설명했다.



AI 데이터센터 효율을 좌우하는 냉각 성능 개선에도 주력한다. 파주 AI 데이터센터의 경우 공기 냉각과 액체 냉각을 병행하는 하이브리드 구조로 설계됐다. GPU 칩에 전용 금속판을 붙인 뒤 냉각수 분배 장치를 통해 액체를 순환시켜 열을 직접 제거하는 방식이다. 자체 실증 결과 기존 공기 냉각보다 약 24% 에너지 효율이 나아졌다고 한다. 2027년 파주 AI 데이터센터 1동 개통 시점에는 액체냉각과 액침냉각을 결합한 서비스를 제공할 계획이다.



LG유플러스는 주요 설비를 통합 운영하는 데이터센터 인프라 운영 시스템도 자체 개발 중이다. GPU 자원 관리와 전력, 냉각 등 모든 요소를 공장처럼 운영해 AI가 최적의 환경에서 작동하도록 하는 AI 인프라 통합 관리 사업자로 도약하겠다는 구상이다.

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