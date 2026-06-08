실향민의 삶, 영화·뮤지컬로 재해석

실향민들의 삶과 기억, 망향의 정서를 문화예술 콘텐츠로 재해석한 국내 유일 실향민 문화축제가 강원 속초시에서 열린다.



속초시는 12일부터 이틀간 속초 엑스포 잔디광장 일원에서 제11회 실향민 문화축제를 개최한다고 7일 밝혔다. 이번 축제는 ‘속초, 마음을 잇는 고향’을 주제로 펼쳐진다.



속초는 한국전쟁 이후 이북 실향민들이 아바이마을을 중심으로 집단 정착해 고유한 정체성을 형성한 대표적인 실향민 도시로 알려져 있다. ‘아바이’는 함경도 사투리로 아버지나 할아버지 등 나이 많은 남성 어른을 뜻한다.



시는 실향민 1·2세대의 고령화로 문화가 단절될 위기에 처하자 올해를 실향민 문화 육성 원년으로 삼기로 했다. 특히 이번 축제에서 실향민 자녀들과 시민, 관광객이 함께 문화를 보존·계승하겠다는 의지를 담았다.



축제 기간 실향민의 한을 기리는 합동 망향제가 거행된다. 관광객을 위한 다채로운 프로그램도 마련된다. 첫날에는 고된 피난길을 생생하게 재현한 뮤지컬이 눈과 귀를 사로잡는다. 이어 실향과 통일을 주제로 한 전국 실향민 노래자랑이 펼쳐진다.



둘째 날에는 향토음식 명장과 함께 실향민 음식에 담긴 추억과 역사를 나누는 시간이 마련된다. 이외에도 실향민 문화 역사관, 이북 음식 시식회, 실향민 문화 콘텐츠 발굴 대상 수상장인 영화 ‘한나절’ 상영 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.



시 관계자는 “실향민 분들만의 축제가 아닌, 시대와 지역을 넘어 모두가 공감하고 즐기는 대한민국 유일 문화자산으로 자리매김했으면 한다”고 말했다.

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