與 내부서도 재선거 주장 나오자…원내지도부 "법원 결정 봐야"

더불어민주당 일부 의원들 사이에서도 '투표용지 부족 사태' 발생 지역에서의 재선거 주장이 나오는 가운데, 당 원내지도부는 7일 국민의힘이 제기한 소송 관련 법원의 결정을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.
한병도 민주당 원내대표는 이날 오후 기자회견에서 국민의힘 뿐 아니라 민주당 일각에서도 재선거 주장이 나온다는 지적에 "국민의힘에선 무효소송도 제기하겠다고 한다. 법과 원칙에 따라 법원의 신속한 결정을 지켜봐야 한다"고 말했다.
이어 "판단 주체가 법원"이라며 "법원의 신속한 결정이 있어야 된다"고도 했다.
한 원내대표는 "이런 문제가 자꾸 발생하니까 말도 안되는 부정선거론이 힘을 받는 것'이라며 "감시와 견제의 원리가 선관위에 작동되고 있는지, 안 되면 개헌을 통해서라도 견제받을 수 있도록, 감시 견제가 이뤄질 수 있도록 포함해서 검토하겠다. 전면적인 재구성도 고민하고 있다"고 전했다.
전용기 원내소통수석부대표는 "결코 있어서는 안 될 일이 일어났다. 국민의 참정권에 차질이 발생한 것 자체만으로도 무거운 책임감을 느껴야 한다"며 "선관위의 안일함과 무능이 부정선거론자들에게 또 하나의 빌미를 제공했다는 점에서 더욱 엄중한 책임을 물어야 한다"고 보탰다.
앞서 박선원 민주당 의원은 이날 자신의 페이스북에 "투표용지로 문제가 된 지역은 재선거 해야 한다"고 적었다. 이와 함께 "투표용지가 부족하게 공급한 중앙선거관리위원회는 책임지고 재선거를 보장해야 한다"고 했다.
최민희 의원도 페이스북에 "장동혁의 전면 재선거 주장은 비상식"이라면서도 "투표용지가 문제된 지역만 재선거하자"고 말한 바 있다.
<뉴시스>
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