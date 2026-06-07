공화당 지지자는 패스할게요…정치 성향이 연애 상대 가른다

데이팅앱에서 정치적 성향에 따라 상대를 고르는 모습. 챗GPT 생성 이미지

20·30대 남녀가 데이팅앱에서 정치적 성향으로 개인의 가치관과 생활방식을 판단해 상대를 선택한다는 연구 결과가 나왔다. 특히 같은 정치 성향을 가진 사람에 대한 호감보다 반대 정치 성향을 가진 사람에 대한 비호감도가 훨씬 높은 것으로 조사됐다.

6일 독일 쾰른대학교에 따르면 이같은 내용을 담은 쾰른대 사회학과와 사회심리학과 연구진의 ‘왜 젊은 미국인들은 다른 정당 지지자와의 데이트를 피하는가’라는 연구 결과가 최근 유럽 사회학 리뷰에 게재됐다.

연구진은 20~33세 미국인 1097명을 대상으로 틴더, 범블, 힌지와 같은 데이팅앱에서 볼 수 있는 것과 유사한 가상의 프로필을 평가하도록 했다. 프로필에는 지지 정당이 ‘민주당’, ‘공화당’, 또는 ‘무소속’으로 표시됐다.

연구 결과 정치적 성향은 프로필에 대한 인식과 연애 가능성에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 사람들은 같은 정당 지지자에 대해 약간의 선호도만 보였지만, 상대 정당 지지자에 대해서는 훨씬 더 거부감을 드러냈다. 같은 정장 지지자를 연애 상대로 찾는 것보다 상대 정당 지지자를 피하는 경향이 뚜렷하다는 것이다.

특히 민주당 지지자들은 같은 민주당원을 선호하는 경향보다 상대 정당 지지자를 꺼리는 경향이 더 강하게 나타났다. 민주당 지지 여성은 상대 진영에 대한 거부감이 공화당의 남성·여성보다 약 4배 높아 상대 진영에 대한 거부감이 가장 높은 그룹으로 조사됐다.

연구진은 이같은 결과에 대해 사람들이 정치적 성향을 비정치적 특성으로 연결하기 때문인 것으로 분석했다. 정치적 성향이 곧 개인의 가치관, 생활 방식, 성격, 가족·친구 등 주변 사람들이 데이트 상대를 어떻게 생각할지에 대한 기대치 등을 반영한다는 것이다.

이는 유럽 국가들을 포함한 다른 사회에도 적용될 수 있다고 연구진은 밝혔다.

연구에 참여한 안스가르 후데 박사는 “말 한마디 나누기도 전에 정치적인 이유로 상대를 거부할 수 있는 경우가 많다”며 “많은 국가에서 정치는 연애에서 점점 더 중요한 역할을 할 것이며, 배우자를 찾는 과정을 더욱 복잡하게 만들 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지