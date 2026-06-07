[속보] 젠슨 황, 크래프톤 장병규 만났다…게임업계 회동 시작

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구에 있는 한 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 만나 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘PUBG: 배틀그라운드’를 만든 국내 게임사 크래프톤 경영진과 만나 피지컬 AI(인공지능)·게임 분야 협력 방안을 논의했다.

황 CEO는 7일 오후 서울 강남구 신논현역 인근 PC방에서 크래프톤의 장 의장을 비롯해 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO)와 장태석 배틀그라운드 IP 프랜차이즈 총괄 등 관계자와 회동했다.

이날 회동이 진행된 곳에서는 크래프톤의 대표 게임 ‘펍지: 배틀그라운드’의 인플루언서·이용자들이 참여한 이벤트 행사가 진행됐다.

PC방 입구의 포토라인에 선 황 CEO와 장 의장은 엄지를 추켜세우며 친분을 과시했다. 이어 두 사람은 행사장 안으로 들어갔고, 참가자들은 큰 환호와 함께 “젠슨 황”을 연호하며 두 사람을 환영했다.

황 CEO는 크래프톤 경영진 및 팬들과의 만남을 끝내고 곧바로 길 건너편의 ‘포탈 PC방’으로 이동, 엔씨 김택진 대표 및 '아이온2' 이용자들을 만난다.

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