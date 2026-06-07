장동혁 “재선거, 정당 유불리 따질 문제 아냐”…李대통령에 회담 제안

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 7일 “이재명 대통령에게 즉각적인 회담을 요구한다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 현안 관련 기자회견을 열고 “이제 이대로 넘어갈 수 없는 상황이 됐다. 이 순간에도 올림픽공원을 지키고 있는 청년들, 전국 각지에서 일어나고 있는 시민들에게 우리 정치가 납득할 수 있는 답을 내놓아야 한다”며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 재선거 요구 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

장 대표는 “(이 대통령을) 직접 만나서 시민들의 목소리를 전하고, 대통령의 책임이 있는 답변을 듣고자 한다”며 “오늘 당장이라도 좋고, 어떤 형식이라도 좋다”고 했다. 장 대표는 “모든 문제를 이대로 두고 무책임하게 순방길에 나선다면 국민들의 더 큰 저항에 직면하게 될 것”이라며 “이대로 버티는 것은 더 큰 혼란을 자초하는 길일 뿐”이라고 했다.

장 대표는 더불어민주당 정청래 대표를 향해서도 “즉각 국정조사특별위원회를 구성하고 특검을 하루빨리 출범시키자”고 했다. 그는 “시민들이 원하는 진상 규명과 책임자 처벌에 국회가 소임을 다해야 한다”며 “국회 원구성이 먼저라는 변명으로 책임을 회피해서는 안 된다”고 했다.

장 대표는 선거관리위원회 개혁과 선거 제도 개혁도 더 이상 미룰 수 없다고 강조했다. 그는 “민주당은 멀쩡한 검찰도 해체하지 않았나”라며 “훨씬 더 심각한 선관위를 그냥 둘 수는 없다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 최상수 기자

장 대표는 “사전 투표도 없애야 한다”고도 했다. 장 대표는 “부정선거론자들의 주장이라고 일축할 것이 아니라 부정선거론의 싹을 자르면 되는 일”이라며 “무엇 때문에 그렇게 사전투표를 악착같이 지키려 하는지 많은 국민들은 이해하지 못하고 있다. 이재명 대통령과 민주당의 책임 있는 결단을 다시 한번 강력하게 촉구한다”고 했다. 장 대표는 “사전투표를 없애고 본투표 기간을 3일 늘리는 것도 방법”이라며 “사전투표는 선거 운동 기간 중간에 실시되는데, 유권자들이 후보자를 선거운동 기간 끝까지 지켜보고 제대로 판단할 수 있는 그 기회마저 박탈하는 일이기도 하는 등 여러 이유에서 사전투표 제도를 없애고 본투표 기간을 늘리는 다른 합리적인 대안이 있다면 찾아나가는 것이 필요하다”고 했다.

그는 ‘투표용지 부족 사태가 발생한 전국 투표소 모두 재선거를 해야 한다는 의미인가’라는 취지의 질문에는 “정당이 유불리에 따라 (재선거를) 할 것이냐, 말 것이냐 결정할 단계는 이미 지났다”고 답했다.

그는 자신의 거취 문제를 두고는 “거취에 관한 말씀을 하시는 분들에게 올림픽공원에 나가볼 것을 권한다”고 했다. 장 대표는 “지금 우리에게 중요한 게 무엇인지, 이 순간 어디에 집중해야 하는지 당내 문제에 집중해야 하는지 국민들과 함께 싸워야 하는지, 국민들과 싸우는 게 맞다면 그것이 국민의 요구라면 이 문제를 거취 문제와 관련시키는 것은 전혀 적절치 않다고 생각한다”고 선을 그었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지