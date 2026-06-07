대구시, 수성알파시티 ‘알파-부스트’ 참여기업 모집…최대 6600만원 지원

대구시는 디지털 혁신기업 육성과 스마트도시 산업 생태계 조성을 위해 국토교통부 ‘스마트도시 특화단지 조성사업’의 일환으로 추진하는 기업 성장지원 프로그램 ‘알파-부스트(Alpha-Boost)’ 참여기업을 7월 8일까지 모집한다고 7일 밝혔다.

스마트도시 특화단지는 기업이 혁신 기술을 자유롭게 개발∙실증하고 사업화할 수 있도록 규제특례, 실증환경, 도시데이터 등을 패키지로 지원하는 사업이다. 지난해 대구 수성알파시티 일원이 특화단지 조성사업 대상지로 최종 선정됨에 따라 시는 관련 산업 육성에 박차를 가하고 있다 .

대구 수성알파시티 전경. 대구시 제공

이번에 추진되는 ‘알파-부스트’는 대구테크노파크가 주관하는 맞춤형 기업 성장지원 프로그램이다. 혁신 기술을 보유한 기업의 성장단계에 맞춰 상용화부터 실증, 마케팅까지 사업화 전 과정을 원스톱으로 지원하는 것이 특징이다. 국토교통부와 대구시는 올해 총 5억5000만원의 예산을 들여 상용화∙실증∙마케팅 등 3개 분야에서 총 25건의 혁신 과제를 선정할 계획이다. 최종 선정된 기업에는 과제당 최대 6600만원의 사업화 자금을 지원한다.

지원 대상은 △도시서비스(인공지능 컴퓨팅∙데이터허브∙5G∙사물인터넷 등) △공공서비스(로봇∙모빌리티∙지능형 관제∙시민 안전 등) 등 2개 분야다. 선정된 기업들의 기술 실증 과제는 스마트도시 특화단지로 지정된 수성알파시티 일원에서 본격적으로 추진될 예정이다. 이와 관련해 시는 10일 대구스포츠산업지원센터 대회의실에서 수성알파시티 입주기업을 비롯한 산∙학∙연∙관 관계자를 대상으로 ‘스마트도시 특화단지 사업설명회’를 개최한다. 알파-부스트 사업 안내와 함께 기업의 규제 애로 해소를 위한 규제샌드박스 컨설팅, 스타트업 비즈니스 전략 수립 및 투자유치 컨설팅 지원사업 등을 소개할 예정이다.

알파-부스트 사업은 지난해 처음 시행해 총 15건의 혁신기술 과제를 발굴∙지원하는 성과를 거뒀다. 대표적으로 체리는 정보 무늬(QR)코드를 악용한 신종 피싱 범죄인 큐싱(Qishing)에 대응하기 위한 ‘위변조 불가능 보안 QR 솔루션’을 개발해 실증을 추진할 예정이다.

최미경 시 미래혁신정책관은 “수성알파시티는 혁신기업의 기술 개발부터 실증, 사업화까지 지원하는 스마트도시 혁신거점으로 성장하고 있다”며 “앞으로도 우수 기업과 기술이 집적될 수 있도록 적극 지원해 시민이 체감하는 스마트도시 서비스 창출과 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

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