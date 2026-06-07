안철수 “환율 1560원, 금융위기 이후 최고…돈 퍼부어 코스피만 올리면 되나”

원·달러 환율이 1560원을 넘으며 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 최고치를 기록한 가운데, 안철수 국민의힘 의원이 ‘환율 대책 태스크포스(TF)’를 신설해야 한다고 강조했다.

안철수 국민의힘 의원. 연합뉴스

안 의원은 지난 6일 자신의 페이스북을 통해 “환율이 1560원을 넘겼다. 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 최고 수준”이라며 “환율이 올라가고 원화 가치가 떨어진다는 건, 현 정부의 경제정책으로는 대한민국의 미래가 어둡다고 판단한다는 것”이라며 이같이 전했다.

이어 “지금의 환율은 우리 경제의 체질과 미래에 대한 불신이 더 커지고 있다는 방증”이라며 “고환율의 원인은 분명하다. 재정적자 확대, 구조화된 저성장, 규제 중심의 반기업 환경, 그리고 불확실한 대외 통상 전략이 누적된 결과”라고 주장했다.

안 의원은 “어제 코스피는 5% 이상 급락했다. 주가 급락의 이면에는 반도체 대장주에 집중된 한국 경제의 취약한 구조가 자리 잡고 있다”며 “돈을 퍼붓고 쏟아서 무작정 코스피 수치만 올리면 되는 것이냐”고 꼬집었다.

이어 “지금 필요한 것은 재정과 통화정책의 정교한 조합, 외환 안전망의 실질적 강화, 그리고 무엇보다 기업과 자본이 다시 한국을 믿고 투자할 수 있도록 경제의 체질을 근본부터 바꾸는 일”이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령에게 “더 늦기 전에 환율·금리·물가·집값이라는 가장 무겁고 가장 어려운 문제에 대해 정확하고 근본적인 대책을 세워 국민께 답해야 한다. 이재명 대통령은 지금 즉시 청와대에 '환율 대책 TF'라도 신설해서 적극적으로 대응해야 한다”고 촉구했다．

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