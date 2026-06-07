분양시장 주인공 된 2030… 청약 당첨자 절반 넘어

올해 1분기 전국 청약 당첨자 가운데 30대 이하 비중이 절반을 넘긴 것으로 나타났다. 신혼부부·생애최초·신생아 특별공급 확대 등 실수요자 중심 공급 정책이 영향을 미친 것으로 분석된다.

올해 1분기 전국 청약 당첨자 가운데 30대 이하 비중이 절반을 넘긴 것으로 나타났다. 사진은 서울시 송파구 올림픽로 롯데 월드 타워 서울스카이 전망대에서 아파트 등 주택 단지 모습. 뉴스1

7일 한국부동산원 청약홈 당첨자 현황에 따르면 올해 1∼3월 전국 청약 당첨자 1만4241명 가운데 30대 이하 당첨자는 8266명으로 집계됐다. 이는 전체의 58% 수준이다. 30대 이하 당첨자 비중은 2021년 52.7%, 2022년 56.8%, 2023년 56.6%을 기록한 뒤 지난해 47.7%로 낮아졌지만 올해 다시 반등했다.

청년층 당첨 비중이 늘어난 데에는 특별공급 확대가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 정부는 신혼부부와 생애최초, 미혼 청년, 신생아 가구 등을 대상으로 한 특별공급 유형을 확대해 왔다. 민영주택은 공급 물량의 최대 50%, 공공주택은 최대 80%가 특별공급으로 배정된다.

분양가 상승으로 일반분양 부담이 커진 점도 이 같은 청약시장 흐름에 영향을 준 것으로 보인다. 분양가상한제 적용 단지와 특별공급 물량에 실수요자들이 몰리는 모습이다. 서울 마포구 도화동 ‘공덕자이르네’는 4월 특별공급 94가구 모집에 6662명이 신청해 평균 70.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 경기 안양시 ‘안양 에버포레 자연앤e편한세상’도 특별공급 271가구 모집에 4643건이 접수돼 평균 17.1대 1의 경쟁률을 나타냈다.

경기도 평택시 한 아파트 견본주택 모습. 연합뉴스

부동산 업계에서는 특별공급이 청년층의 ‘주거 사다리’ 역할을 하고 있다고 평가한다. 다만 분양가 상승과 대출 부담 등을 고려하면 당첨이 곧바로 내 집 마련으로 이어지기는 쉽지 않다는 지적도 나온다. 한 업계 관계자는 “청약은 초기 계약금만 있으면 참여할 수 있고 중도금도 집단대출 등을 통해 분할 납부하는 구조”라며 “특별공급이 청년층의 주택시장 진입 통로 중 하나로 자리잡고 있다”고 평가했다.

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