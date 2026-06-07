김지민, 게시물 논란에 사과…“마음이 무겁다”

연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’ 출연자로 얼굴을 알린 김지민이 최근 불거진 사회관계망서비스(SNS) 논란과 관련해 공식 입장을 내고 사과했다.

연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’ 출연자로 얼굴을 알린 김지민. 김지민 사회관계망서비스(SNS)

김지민은 지난 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장문의 글을 올리며 최근 자신이 게시한 콘텐츠로 인해 불편을 겪은 이들에게 사죄의 뜻을 밝혔다.

그는 “최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성되었던 게시물들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다”라고 전했다.

이어 “저의 미숙함으로 인해 많은 분들께 불편함과 실망을 안겨드린 것 같아 마음이 무겁다”고 자신의 심경을 덧붙였다.

그는 “사적으로 언급했던 내용 중 사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 ‘주클럽’ 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 그리고 팬분들께 진심으로 사과드린다”고 말했다.

또한 “현재 온라인상에서 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 장성한 것이 맞다”고 전하면서 “다만 해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며, 일부는 기존에 작성되어 있던 내용이 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용이 포함되어 있다”고 설명했다.

그는 비공개 글의 무단 유출과 관련해 가족과 지인들이 큰 어려움을 겪고 있다는 점을 언급하면서 법적 대응 검토 상황을 덧붙였다.

앞서 김지민은 인스타그램의 ‘친한 친구’ 공개 기능을 활용해 일부 게시물을 올렸다가 논란에 휩싸였다. 해당 게시물에는 정치적 사안에 대한 견해와 사회 및 경제 현상 등 바라보는 개인적인 의견 등이 담긴 것으로 전해진다.

이 과정에서 일부 표현이 부적절하다는 지적이 제기됐다. 특히 특정 단어를 사용한 게시물이 온라인에서 확산되면서 비판 여론이 형성됐다. 아울러 일부 연예인과 방송 출연자를 둘러싼 확인되지 않은 내용이 포함된 게시물까지 알려지며 논란이 더욱 커졌다.

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